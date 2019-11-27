Зачем они это делают?! Подростки в соцсетях бросают себе на головы тяжелые предметы

Источник материала: Tut.by

В последнее время в социальных сетях можно часто увидеть ролики, на которых подростки, не глядя, подбрасывают в воздух разные предметы, которые затем падают прямо им на головы. «Пострадавший» из дальнейшей «рулетки» выбывает.

Предметы при этом бывают самыми разными, начиная от яиц и баскетбольных мячей и заканчивая велосипедами и даже котами! Просто посмотрите, как они это делают (но повторять это мы вам категорически не рекомендуем)!

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