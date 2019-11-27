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Наталья Цилинская: «Я пытаюсь быть счастливой за счёт моих детей»
Источник материала: СТВ
Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Наталья Цилинская, велогонщица, 8-кратная чемпионка мира:
Вадим Щеглов:
Естественно играла много, и школа была так подзапущена, потом была травма и уже не совместимая с игрой. Поэтому спорта не осталось, но профессия.
Вадим Щеглов:
Наталья Цилинская:
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Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Ваша старшая дочь пошла по Вашим стопам – окончила университет...
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