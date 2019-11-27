ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«На теннис меня не взяли. Это любимый вид спорта мой был с детства». Почему Цилинская выбрала велоспорт

28.11.2019 13:04 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Многие девушки в юном возрасте мечтают заниматься таким грациозным видом спорта – художественной гимнастикой, фигурным катанием. Вы же выбрали велоспорт. Как так?

Наталья Цилинская, велогонщица, 8-кратная чемпионка мира:
Как-то так. В том юном возрасте, когда девушки мечтают заниматься гимнастикой или фигурным катанием, они ещё ни о чём не мечтают таком. В основном – это выбор родителей – потому что это, как правило, 3-4 года.

А я была всегда прямой, как бревно. То есть не мои совершенно пластические виды спорта. Растяжка для меня всегда даже в таком сознательном спорте, которая необходима любому спортсмену, всегда для меня была очень сложным моментом.

Поэтому это априори не мои были виды спорта. А велосипед – я росла с пацанами: три одноклассника, три сверстника. Соответственно, всё время проводила с ними. И «казаки-разбойники», прятки, велики, стройки…

Вадим Щеглов:
Короче, всё такое, значит…

«На теннис меня не взяли. Это любимый вид спорта мой был с детства». Почему Цилинская выбрала велоспорт

Наталья Цилинская:
Да, всё на скорости. Меня папа отдал на плавание. Потом ещё были волейбол, баскетбол, лёгкая атлетика, конькобежные – это то, что я помню, куда я ходила больше одного дня.

Наталья Цилинская: «Зависимость осталась, конечно, от побед. Но я теперь пытаюсь её реализовать через своих спортсменов»

Вадим Щеглов:
В общем, Вы решили по максимуму всё испробовать?

Наталья Цилинская:
Я пробовала, да. На теннис меня, вообще, не взяли. Пришла – это, вообще, любимый вид спорта мой был почему-то с детства – но меня туда не взяли.

Вадим Щеглов:
Большой теннис?

Наталья Цилинская:
Да. Но меня туда не взяли.

Вадим Щеглов:
А почему не взяли?

Наталья Цилинская:
А я уже была стара: 7 лет – я уже была недостаточно молода.

Вадим Щеглов:
Сейчас Вы научились играть в теннис?

Наталья Цилинская:
Нет. У меня старшая дочь играла, но я смотрю.

Люди в материале: Наталья Цилинская
 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Многие девушки в юном возрасте мечтают заниматься таким грациозным...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кухня-гостиная, камин. Посмотрели, как минчане переделывают хрущевки в стильное жилье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
28.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика