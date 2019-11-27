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«На теннис меня не взяли. Это любимый вид спорта мой был с детства». Почему Цилинская выбрала велоспорт
Источник материала: СТВ
Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Наталья Цилинская, велогонщица, 8-кратная чемпионка мира:
Поэтому это априори не мои были виды спорта. А велосипед – я росла с пацанами: три одноклассника, три сверстника. Соответственно, всё время проводила с ними. И «казаки-разбойники», прятки, велики, стройки…
Вадим Щеглов:
Наталья Цилинская:
Вадим Щеглов:
Наталья Цилинская:
Вадим Щеглов:
Наталья Цилинская:
Вадим Щеглов:
Наталья Цилинская:
Вадим Щеглов:
Наталья Цилинская:
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«На теннис меня не взяли. Это любимый вид спорта мой был с детства». Почему Цилинская выбрала велоспорт
Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Многие девушки в юном возрасте мечтают заниматься таким грациозным...
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