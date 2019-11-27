Первый Международный ПЛАС-Форум СНГ прошел в Минске

В Минске завершился двухдневный Международный ПЛАС-Форум СНГ «Финтех без границ. Цифровая Евразия» , организованный холдингом ПЛАС-Альянс при содействии Финансово-Банковского Совета СНГ. Медиапартнером форума выступил портал и еженедельник «АиФ» в Беларуси.

Основной целью прошедшего Международного ПЛАС-Форума стало обсуждение текущей ситуации и перспектив развития банкинга и платежной индустрии, ключевых трендов финтеха и инноваций в странах Евразии, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Содружество Независимых Государств (СНГ), Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и др.

В течение двух дней в столице Беларуси делегаты форума выступали с экспертными оценками и презентациями новых проектов в области финтеха. Основная тематика, предложенная для обсуждения, касалась развития финансовых сервисов, создания нового качества банковских и платежных услуг, бизнес-моделей розничной торговли и e-commerce, а также применения технологии распределенного реестра и цифровых валют в банкинге.

Платежный рынок Беларуси

В Республике Беларусь наблюдается чрезвычайно позитивная динамика развития платежного рынка в условиях международной интеграции и глобализации.

Этот факт отметила Ольга АНТОНОВИЧ, начальник управления электронных платежных инструментов Главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка Беларуси. Доля безналичных платежей в Беларуси сегодня составляет 44,2%, в рамках системы ДБО для физлиц уже доступно 73% предлагаемых банковских услуг, а к интернет-банкингу подключено большинство населения – более 7 млн человек, четыре банка внедрили собственные платежные сервисы. По словам представителя регулятора, к запущенной в Беларуси 1 июля 2019 г. системе мгновенных платежей присоединились 11 местных банков, на подходе другие участники. В планах белорусского регулятора – интеграция с платежными системами стран СНГ, а также проработка механизма сотрудничества с ПС «Мир».

Как отметила О. Антонович, НБРБ уделяет особое внимание кибербезопасности, для обеспечения которой создается центр компьютерных компетенций. При этом процент фрода в республике весьма незначительный, тем не менее использование преступниками методов социальной инженерии развивается весьма активно.

В первый день ПЛАС-Форума состоялась панельная дискуссия, в которой приняли участие руководители ключевых банков Беларуси и Национального Банка Республики Беларусь – начальник Главного управления платежной системы и цифровых технологий НБРБ Татьяна Рускевич, заместитель председателя правления Беларусбанка Александр Егоров, заместитель председателя правления Банка Добрабыт Дмитрий Волчёк, заместитель председателя правления Белинвестбанка Александр Филиппович, заместитель управляющего, сооснователь 21vek.by Павел Матусевич.

Республика Беларусь является сегодня одним из наиболее развитых государств СНГ в сфере платежной индустрии. Особая роль в этом отводится запуску пилотного проекта межбанковской системы удаленной идентификации.

По словам Елены АНТОНИ, председателя правления Небанковской кредитно-финансовой организации Единое расчетное и информационное пространство (ЕРИП), новая форма финансового взаимодействия будет развиваться в условиях активного движения республики к безналичной экономике. На сегодня 88% платежей в Беларуси осуществляются по картам, 80% – безналичные операции в банках через ЕРИП. Также безналичные платежи в стране поддерживают 67,8% терминалов.

Как отметила Е. Антони, налицо эволюция платежных инструментов, новые модели привлечения клиентов, изменение модели продаж, появление новых технологий обслуживания. Пока в проекте межбанковской системы удаленной идентификации уже задействованы три банка, клиентам которых не требуется посещать банковские офисы для получения услуг после сдачи биометрических данных. Также пользователи новой системы могут с ее помощью снимать наличные в банкоматах и оплачивать товары в магазине.

Безналичная экономика в странах ЕАЭС

Как было отмечено на форуме, развитие безналичной экономики – тренд, присущий многим государствам ЕАЭС, в частности, этот процесс активно проходит в Узбекистане, где наряду с ключевыми платежными системами существует две локальных – Uzcard и HUMO.

По словам Ахрора МАХМУДОВА, генерального директора Единого общереспубликанского процессингового центра (ЕОПЦ), Межбанковская платежная система Республики Узбекистан (Uzcard), Узбекистан развивает успешное сотрудничество с национальными и международными платежными системами. Так, начав работу в республике в 2004 году, ЕОПЦ выпустил кобейджинговую карту с China UnionPay. До конца 2019 года пользователи смогут начать оплачивать товары и услуги с помощью другой кобейджинговой карты – Mastercard – Uzcard.

«Мы стремимся так организовать работу, чтобы у Банка Узбекистана появилась возможность запускать свои решения. При этом есть на кого опереться – в республике работает более 40 финтех-компаний», – уточнил А. Махмудов.

В рамках ПЛАС-Форума было отмечено динамичное внедрение финтех-решений в платежной индустрии Грузии. По словам Георгия КЕШЕЛАШВИЛИ, представителя сервиса Boxwood, в перспективе грузинские банки уступят финтехам часть локального рынка. Выступая на сессии ПЛАС-Форума СНГ, посвященной развитию банковской розницы и в целом платежной индустрии, эксперт отметил, что несколько лет назад развитие банковского сектора было признано приоритетом, тем не менее банки не стали кузницей технологических решений и в перспективе они уступят часть рынка финтех-компаниям. В последнее время в финансовом секторе Грузии появились независимые эквайреры и провайдеры, платежные услуги и эмитенты электронных денег.

По словам спикера, Грузия сохранит за собой статус страны, где законодательство позволяет относительно легко запускать платежные проекты. Следует ожидать проникновения платежных plug-in’ов в различные платформы и приложения.

Также Г. Кешелашвили сообщил, что в Грузии разрабатываются решения по смарт-контрактам на основе блокчейна, которые упростят процесс делопроизводства.

Говоря о перспективе, Георгий Кешелашвили сказал, что в ближайшие годы между участниками рынка продолжится борьба за небольшие платежи, а QR-оплаты займут ведущие позиции, «если к тому времени не придумают что-то более удобное и дешевое». Также возрастет значение интеллектуальных систем по обеспечению безопасности и защищенности данных.

Общая платежная система стран БРИКС

В деловой программе ПЛАС-Форума СНГ «Финтех без границ. Цифровая Евразия» нашла отражение и проблематика создания и развития общей платежной системы стран БРИКС, а также криптовалюты – темы, обсуждавшиеся в ходе недавнего визита Президента РФ в Бразилию.

Сейчас набирает силу проект БРИКС Пэй, который планируют запустить в качестве пилотного в Африке. Как сообщил выступавший на ПЛАС-Форуме СНГ Алексей КАЗАРЦЕВ, участник группы по Финансовым услугам делового совета БРИКС, советник Финансово-банковской ассоциации ЕвроАзиатского сотрудничества, задача БРИКС Пэй – обеспечить эффективное взаимодействие национальных платежных систем БРИКС, ШОС и ЕАЭС таким образом, чтобы транзакции шли не через зарубежные платежные системы. По словам А. Казарцева, поначалу БРИКС Пэй планировалась как карточный проект. У него нет единого центра, нет расчетных банков, участники системы равноправны. Двухсторонние расчеты происходят между каждой платежной системой.

В рамках новой платежной системы планируется создать единый кошелек, куда будут загружены Alipay, M-Pesa, RuPay, ArCa, Элкарт, Uzcard. С его помощью пользователи смогут платить одним кошельком в любой стране, при условии, что в нем представлена действующая на конкретном рынке платежная система.

Тенденции в Азии и Африке

В ПЛАС-Форуме СНГ приняли участие представители не только государств ЕАЭС, но также Азии и Африки, где налицо нарастающие тенденции развития безналичной экономики.

По словам Дарпана ШАХА (Darpan Shah), основателя и гендиректора компании NEO Advisors (Индия), несмотря на зависимость местного населения от наличных, объем транзакций в сфере электронной коммерции в стране составляет 42 млрд долл. США, из них мобильных платежей – 23,7 млрд долл. Унифицированный платежный интерфейс (Unified Payments Interface, UPI) позволяет проводить платежи через 140 банков и отправить деньги с любого аккаунта.

Также он сообщил, что в Индии действуют карты ведущих международных платежных систем Visa, Mastercard, JCB и Diners Club. Тем не менее, отмечен существенный рост объем транзакций по картам национальной платежной системы RuPay. В 2019 г. он вырос на 70% и достиг 1,2 млрд долл. При этом доля платежей по картам индийской ПС в финансовом секторе составляет 11,47%, lifestyle – 4,87%, путешествия – 3,47%. Использование индийской платежной системы RuPay не требует дополнительных платежей со стороны конечных потребителей в пользу банков.

Эксперты ПЛАС-Форума СНГ в Минске отметили интересную тенденцию – там, где развитие безналичной экономики наиболее заметно отставало, в последние годы произошел скачок в сторону расцвета мобильных платежных решений. Так случилось, в частности, на африканском континенте. По словам Виктора ИКАВА, директора по исследованиям и стратегии, успех проекта M-Pesa – тому подтверждение. В частности, в Кении все взрослое население страны использует мобильные кошельки. А годовой оборот крупнейшего оператора мобильных денег M-Pesa составляет более 500 млрд долл. США. При этом помимо M-Pesa существуют еще несколько более мелких операторов. Оператор M-Pesa – компания Safaricom, стала флагманом кенийской экономики – на нее приходится 26% национального ВВП.

Итоги форума СНГ в Минске

Международный ПЛАС-Форум СНГ в Минске стал логичным продолжением ставших традиционными мероприятий ПЛАС-Альянса, проходящих ежегодно в российской столице. Участие в Форуме СНГ, по словам опрошенных порталом PLUSworld.ru делегатов, позволило им серьезно обогатить свой опыт и приобрести значимые контакты для развития международного бизнеса. Для многих делегатов стал чрезвычайно полезным именно российский опыт, поскольку общепризнанно, что сегодня страна демонстрирует сильнейшие позиции по темпам развития платежной индустрии, а в 2018 году вышла на третье место в мире по уровню развития финтеха.

Как отметил выступивший на ПЛАС-Форуме СНГ руководитель аналитического отдела Ассоциации ФинТех Никита ЛОМОВ, ключевыми трендами сегодня можно назвать биометрию, открытый банкинг, технологии распределенных реестров и платформу Мастерчейн, автоматизацию платежей и переводов в рамках Системы быстрых платежей, экосистемы и маркетплейсы. Наиболее популярными сферами для инвестиций он считает Big Data и анализ данных, мобильные технологии, искусственный интеллект и кибербезопасность.

В рамках ПЛАС-Форума состоялась специализированные сессии FinTech Connect. StartUps&Banks и FinTech Connect. StartUps&Investors. Участвовавшие в первом мероприятии топ-менеджеры ключевых банков СНГ смогли оценить инновационные продукты и решения, представленные учредителями финтех-стартапов. По итогам презентаций продуктов представители банков смогли выбрать ряд финтех-компаний в качестве перспективных партнеров.

В ходе второй сессии основатели финтех-стартапов на посевной стадии с запросом от $0,5 до $5 млн смогли напрямую пообщаться с представителями ведущих инвест-фондов.

Также в течение двух дней проведения ПЛАС-Форума СНГ проходила экспозиция, на которой делегаты и гости мероприятия смогли ознакомиться с разработками ряда международных компаний.

По итогам мероприятия Оргкомитет Международного ПЛАС-Форума СНГ принял решение провести следующий форум в 2020 году также в Минске.

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Медиапартнеры форума: Портал и еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси, Ассоциация белорусских банков, Ассоциация финансистов Казахстана, Ассоциация Банков Республики Казахстан, Союз банков Кыргызстана, Национальный платежный совет, Казахстанская Ассоциация IT Компаний, Ассоциация корпоративных казначеев, Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов, Прайм Пресс, Frank RG, TRIBUNA, Finance Time, Banker.kz, PROFIT.KZ, ‘eMoneyNews, РИА Банки и Финансы, Прайм, Bloomchain, АрмИНФО, Белорусы и рынок, Акчабар, infobank.by, Экономическая газета, banki24.by, Select.by, FintechLab, ВШЭ — бизнес инкубатор, Дело, Fintech.am.