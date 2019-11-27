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Юбилейная конференция «СТАРТАП ГОДА» состоится 14 декабря в Минске

28.11.2019 13:19 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Юбилейная конференция «СТАРТАП ГОДА» состоится 14 декабря в Минске
Фото из открытых источников

 

14 декабря 2019 года в Минске состоится юбилейная конференция «СТАРТАП ГОДА», где будут подведены итоги 10 лет стартап-движения в Беларуси. Организатор конференции – центр «Стартап Технологии». Официальным партнером мероприятия выступает МТБанк. Информационный партнер – портал и еженедельник «АиФ» в Беларуси.

«СТАРТАП ГОДА» — ежегодная международная конференция для технологических предпринимателей и инвесторов. Это уникальная площадка, где стартапы встречаются с инвесторами, перенимают практики успешных предпринимателей из разных стран, презентуют свои проекты на большой сцене престижного конкурса стартапов.

Наиболее ожидаемая часть мероприятия – международный конкурс стартапов «СТАРТАП ГОДА». Данный формат был «подсмотрен» в Силиконовой долине и привезен в Беларусь центром «Стартап Технологии» в 2009 году. Ставшие культовыми мероприятия центра Startup Weekend, INVEST WEEKEND помогли реализовать проекты сотням ИТ-предпринимателей во всех уголках нашей страны. С тех пор формат выступлений стартапов перед жюри, в состав которого входят потенциальные инвесторы и эксперты рынка, стал неотъемлемой частью всех стартап-конференций, проходящих в нашей стране.

Авторы проектов ждут «СТАРТАП ГОДА», потому что для них это место силы. На площадках центра «Стартап Технологии» зародились известные белорусские стартапы, среди которых Maps.me, PandaDoc, RocketBody и многие другие. Здесь нашли инвесторов десятки стартапов. Не удивительно, что на мероприятиях центра рождаются звездные команды, ведь экспертами мероприятий выступают многие талантливые технологические предприниматели, такие как Дмитрий Гурский, Тимофей Липский, Владимир Холязников и другие.

На конференции «СТАРТАП ГОДА» можно встретить инвесторов из Силиконовой долины, Израиля, Германии, Китая, Украины, Польши, России и других стран. Это профессиональные инвесторы, которые ищут стартапы для инвестирования.

Организаторы конференции позаботились о том, чтобы каждый участник нашел здесь партнеров. Для этого предусмотрено 5 форматов нетворкинга. И только на конференции «СТАРТАП ГОДА» за один день можно найти для себя ответ: «Станет ли новый бизнес успешным стартапом или нет?».

Юбилейная конференция «СТАРТАП ГОДА» состоится 14 декабря в Минске
Фото: Фото из открытых источников

В основе технологического предпринимательства лежит инновационная высокотехнологичная идея, дающая бизнесу устойчивое конкурентное преимущество, поэтому на конференции «СТАРТАП ГОДА» эксперты подробно обсудят глобальные тренды 2020 года, которые в скором времени изменят бизнес-среду и потребительский спрос до неузнаваемости. Спикеры конференции поделятся способами анализа трендов и применения полученных данных в бизнесе.

«МТБанк стремится быть больше, чем банк. Наша цель – не только предложить эффективные и нужные финансовые инструменты, но и помочь бизнесу развиваться и расти. И поддержка бизнес-мероприятий – важный этап в достижении этой цели. Когда мы принимали решение выступить партнёром конференции «СТАРТАП ГОДА», мы обратили внимание на схожесть нашего подхода и устремлений технологических предпринимателей. Желание развиваться, создавать успешные продукты и отвечать на вызовы рынка – позволяет достигать успеха. Побеждает тот, кто не боится двигаться вперед», – отметила директор по малому и среднему бизнесу ЗАО «МТБанк» Ольга ЦУРАН.

По словам основателя конференции «СТАРТАП ГОДА», директора центра «Стартап Технологии», инвестора Алексея ШАБЛОВСКОГО, на стыке традиционного предпринимательства и сферы информационных технологий кроется золотая жила. В процессе подготовки к выступлению на сцене конференции «СТАРТАП ГОДА» с предпринимателями происходят метаморфозы: неслаженные и неполные команды стартапов преобразуются в компании с потенциалом взрывного роста – лидеров завтрашнего дня, которые реально развивают экономику, способствуя выходу страны на новый виток технологического развития.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Итоги 10 лет стартап-движения в Беларуси будут подведены на юбилейной конференции «СТАРТАП ГОДА».
 
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