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«Беларусьфильм» наконец-то снял кино о реальной проблеме. Рассказываем, что за оно
Источник материала: Tut.by
Вчера в столичном кинотеатре «Пионер» состоялась премьера документального фильма Галины Адамович
«Все-таки не собрали полный зал», — с сожалением скажет режиссер Галина Адамович на презентации своей картины. Это и правда обидно: такое кино, снятое про белорусов и для белорусов, до начала его фестивальной истории действительно важно посмотреть здесь, в Беларуси. В первую очередь скептикам, которые твердо считают, что хорошего белорусского кино, снятого за бюджетные деньги, не существует.
Что за фильм?
«Хороших девочек не бьют» — это шесть реальных историй белорусок, так или иначе пострадавших от бытового насилия. Специально для таких женщин некоммерческая организация «Радислава» создала Убежище — дом, куда можно приехать с детьми, бесплатно получить помощь и остаться там на какое-то время, пока что до года. Именно в этом Убежище пересекаются линии некоторых героинь фильма. Еще нескольких белорусок режиссер снимает в женской колонии, иллюстрируя тезис, что в своем отчаянии жертвы заходят так далеко, что сами становятся преступницами. Кино критикует отсутствие в нашей стране закона «О противодействии домашнему насилию».
Почему выход картины — хорошая новость?
В то время как белорусские документалисты в основном ищут финансирование за границей и поэтому производство их фильмов затягивается на долгие годы, Галина Адамович — одна из известнейших белорусских мастеров документалистики — сняла свое кино при участии «Беларусьфильма». То есть наконец-то деньги налогоплательщиков пошли не на ура-патриотическое кино, а на проект, который фокусируется на вызовах современности и на самом деле может что-то изменить. Хотя пока что, конечно, говорить об этом рано.
Во-вторых, это тот случай, когда искусство более остро реагирует на потребности общества, чем власть. И оказывается в каком-то смысле более прогрессивным.
Это почему?
В прошлом году Министерство внутренних дел вынесло концепцию проекта закона «О противодействии домашнему насилию» на общественное обсуждение. Если бы он был принят, то в белорусском праве появились бы такие
Своим фильмом Адамович вступает в спор с формулировкой, что домашнее насилие — это, как
Где посмотреть кино?
У минчан будет как минимум одна возможность скоро еще раз увидеть документальный фильм Адамович на большом экране — в рамках
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Вчера в столичном кинотеатре «Пионер» состоялась премьера документального фильма Галины Адамович «Хороших девочек не бьют» о жертвах домашнего насилия....
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