«Беларусьфильм» наконец-то снял кино о реальной проблеме. Рассказываем, что за оно

Источник материала: Tut.by

Вчера в столичном кинотеатре «Пионер» состоялась премьера документального фильма Галины Адамович «Хороших девочек не бьют» о жертвах домашнего насилия. Примечательно, что картина создавалась на киностудии «Беларусьфильм», то есть за наши с вами, как налогоплательщиков, деньги. AFISHA.TUT.BY побывала на премьере и рассказывает, что минский зритель, кажется, наконец-то дождался кино, которое говорит не о героическом прошлом страны, а об острой проблеме здесь и сейчас.

«Все-таки не собрали полный зал», — с сожалением скажет режиссер Галина Адамович на презентации своей картины. Это и правда обидно: такое кино, снятое про белорусов и для белорусов, до начала его фестивальной истории действительно важно посмотреть здесь, в Беларуси. В первую очередь скептикам, которые твердо считают, что хорошего белорусского кино, снятого за бюджетные деньги, не существует.

Что за фильм?

«Хороших девочек не бьют» — это шесть реальных историй белорусок, так или иначе пострадавших от бытового насилия. Специально для таких женщин некоммерческая организация «Радислава» создала Убежище — дом, куда можно приехать с детьми, бесплатно получить помощь и остаться там на какое-то время, пока что до года. Именно в этом Убежище пересекаются линии некоторых героинь фильма. Еще нескольких белорусок режиссер снимает в женской колонии, иллюстрируя тезис, что в своем отчаянии жертвы заходят так далеко, что сами становятся преступницами. Кино критикует отсутствие в нашей стране закона «О противодействии домашнему насилию».

Почему выход картины — хорошая новость?

В то время как белорусские документалисты в основном ищут финансирование за границей и поэтому производство их фильмов затягивается на долгие годы, Галина Адамович — одна из известнейших белорусских мастеров документалистики — сняла свое кино при участии «Беларусьфильма». То есть наконец-то деньги налогоплательщиков пошли не на ура-патриотическое кино, а на проект, который фокусируется на вызовах современности и на самом деле может что-то изменить. Хотя пока что, конечно, говорить об этом рано.

Во-вторых, это тот случай, когда искусство более остро реагирует на потребности общества, чем власть. И оказывается в каком-то смысле более прогрессивным.

Кадр из фильма

Это почему?

В прошлом году Министерство внутренних дел вынесло концепцию проекта закона «О противодействии домашнему насилию» на общественное обсуждение. Если бы он был принят, то в белорусском праве появились бы такие понятия, как «экономическое насилие», «преследование», «домогательство» . Кроме того, предлагалось революционное для Беларуси новшество — официально запретить бить детей. Однако Лукашенко, напомним, жестко раскритиковал концепцию, назвав документ «безглуздицей».

Своим фильмом Адамович вступает в спор с формулировкой, что домашнее насилие — это, как выразился президент, «дурь, взятая прежде всего с Запада». В Беларуси такое насилие тоже есть, многие женщины в нашей стране до сих пор считают, что «такова женская доля — терпеть», не уходят от абьюзеров и алкологиков из-за квартиры или детей, потому что не знают, что им есть куда идти. Раньше об этом много писали в СМИ, а теперь появилось кино. Его революционность хотя бы в том, что на самом деле важная проблема становится видимой. И теперь ее сложнее игнорировать.

По теме: большой проект TUT.BY «Дом и насилие»

Где посмотреть кино?

У минчан будет как минимум одна возможность скоро еще раз увидеть документальный фильм Адамович на большом экране — в рамках фестиваля Watch Docs Belarus . О выходе картины в прокат пока не сообщается.

Документальный фильм «Хороших девочек не бьют» Когда: 7 декабря, 18.00 Где: кинотеатр « Мир » Сколько: 4 рубля Купить билет

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