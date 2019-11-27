Теперь официально: Генсеком ОДКБ в 2020 году будет Зась

"Сегодня президенты, главы государств, поздравили Станислава Васильевича Зася - представителя Республики Беларусь с назначением на эту должность с 1 января 2020 года", - сказал по итогам сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ исполняющий обязанности генерального секретаря организации Валерий Семериков журналистам.





Он напомнил, что в соответствии с решением лидеров от 2015 года назначение генеральных секретарей ОДКБ осуществляется на ротационной основе.





"Была Армения, сейчас, с 1 января 2020 года, - очередь Республики Беларусь", - сказал исполняющий обязанности генсека ОДКБ.