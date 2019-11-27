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Мужчина из Нигерии подделал паспорт, потому что очень хотел поступить в БГУИР

28.11.2019 13:20 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В минском аэропорту задержали иностранца с фейковым паспортом. Он подделал документ, потому что сильно хотел поступить в БГУИР. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

Мужчина прибыл из Стамбула в Минск вечером 27 ноября. Для оформления иностранец показал сенегальский паспорт, но сотрудники заподозрили, что с указанным в документе возрастом что-то не так. Там было написано, что владельцу паспорта 25 лет, но выглядел он значительно старше. Проверка подтвердила: паспорт подделали.

Во время разбирательства арестованный иностранец признался, что на самом деле ему 37 лет, а родом он из Нигерии. А возраст в паспорте решил подкорректировать, потому что побоялся ограничений по возрасту для поступающих в беларуский вуз.

Иностранца оформили нарушителем границы. До того, как его личность установят, он пробудет в ИВС.

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Теги: Минск
 
 
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В минском аэропорту задержали иностранца с фейковым паспортом. Он подделал документ, потому что сильно хотел поступить в БГУИР. Об этом сообщает Госпогранкомитет....
 
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