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Мужчина из Нигерии подделал паспорт, потому что очень хотел поступить в БГУИР
Источник материала: KYKY>
В минском аэропорту задержали иностранца с фейковым паспортом. Он подделал документ, потому что сильно хотел поступить в БГУИР. Об этом
Мужчина прибыл из Стамбула в Минск вечером 27 ноября. Для оформления иностранец показал сенегальский паспорт, но сотрудники заподозрили, что с указанным в документе возрастом что-то не так. Там было написано, что владельцу паспорта 25 лет, но выглядел он значительно старше. Проверка подтвердила: паспорт подделали.
Во время разбирательства арестованный иностранец признался, что на самом деле ему 37 лет, а родом он из Нигерии. А возраст в паспорте решил подкорректировать, потому что побоялся ограничений по возрасту для поступающих в беларуский вуз.
Иностранца оформили нарушителем границы. До того, как его личность установят, он пробудет в ИВС.
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