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Вот когда во всём наземном транспорте Минска можно будет платить картой

28.11.2019 13:12 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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TUT.by узнал, когда минчане смогут оплачивать проезд в любом наземном транспорте бесконтактной картой. Обещают, это случится уже в следующем году.

В метро платить за проезд карточкой стало возможным в июне 2018 года, в трамвае № 6 – в мае 2019-го. В наземном транспорте эта система пока работала в тестовом режиме. «Тестирование позволило максимально подготовиться к масштабному запуску системы оплаты проезда бесконтактными банковскими картами. Заодно мы убедились, что технология пользуется большим спросом у пассажиров. Следующий шаг – запуск решения на всем наземном транспорте. Мы готовы к реализации такого шага уже в 2020 году», – заявила директор БПС-Сбербанка Марина Осиповская.

Цены на проезд при бесконтактной оплате никак не изменятся. Подойдут карты любого банка систем Visa, Mastercard и Белкарт-Maestro, также оплата с помощью телефона, умных часов и других устройств, которые поддерживают технологию NFC. Чтобы внести сумму за проезд, достаточно поднести карточку или устройство к валидатору.

Директор БПС-Сбербанка добавила, что ее банк ведет переговоры о том, чтобы ввести бесконтактную оплату проезда в регионах. Вероятно, в 2020 году в Минске появятся виртуальные проездные и скидки на проезд.

 
Теги: Минск
 
 
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TUT.by узнал, когда минчане смогут оплачивать проезд в любом наземном транспорте бесконтактной картой. Обещают, это случится уже в следующем году. В метро платить за...
 
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