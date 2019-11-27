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Профсоюзные лидеры Федынич и Комлик попали под амнистию

28.11.2019 13:46 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Лидерам профсоюза РЭП Геннадий Федынич и сИгорю Комлику на год сократили срок «домашней химии».

Об этом их уведомил прокурор Центрального района Минска. По его данным, они попали под действие закона об амнистии, принятого к 79-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

«Мы осуждены незаконно. И если Верховный суд не отменит это решение, у нас остается один путь – Комитет по правам человека ООН», - заявил Федынич.

По его словам, Международная организация труда запросила у правительства «дело профсоюзов», сообщает сайт РЭП.

24 августа 2018 года суд Советского района признал председателя независимого профсоюза РЭП Геннадия Федынича и бывшего главного бухгалтера организации Игоря Комлика виновными в «уклонении от уплаты налогов» (ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса). Приговор - ограничение свободы сроком на 4 года без направления в учреждения открытого типа, без конфискации имущества и запретом занимать руководящие должности на 5 лет.

Суд также постановил взыскать с обвиняемых 47 560 рублей, а также судебные расходы в размере 1400 рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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Лидерам профсоюза РЭП Геннадий Федынич и сИгорю Комлику на год сократили срок «домашней химии».
 
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