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Профсоюзные лидеры Федынич и Комлик попали под амнистию
Источник материала: БДГ
Лидерам профсоюза РЭП Геннадий Федынич и сИгорю Комлику на год сократили срок «домашней химии».
Об этом их уведомил прокурор Центрального района Минска. По его данным, они попали под действие закона об амнистии, принятого к 79-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
«Мы осуждены незаконно. И если Верховный суд не отменит это решение, у нас остается один путь – Комитет по правам человека ООН», - заявил Федынич.
По его словам, Международная организация труда запросила у правительства «дело профсоюзов»,
24 августа 2018 года суд Советского района
Суд также постановил взыскать с обвиняемых 47 560 рублей, а также судебные расходы в размере 1400 рублей.
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Лидерам профсоюза РЭП Геннадий Федынич и сИгорю Комлику на год сократили срок «домашней химии».
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