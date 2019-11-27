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Оплату картами в наземном транспорте Минска введут в 2020 году

28.11.2019 13:40 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Ожидается, что уже в 2020 году можно будет платить бесконтактными картами за проезд в любом столичном автобусе и троллейбусе. Технологию успешно протестировали на трамвайном маршруте. Перспективы проекта раскрыла исполнительный директор БПС-Сбербанка Марина Осиповская на Минском транспортном форуме.

Пилотный запуск пришелся на шестой трамвайный маршрут между Серебрянкой и Зеленым лугом. Теперь каждый день на нем оплачивают бесконтактными картами тысячи поездок. В банке признаются, что вдохновлены результатами и теперь готовы масштабировать технологию на весь наземный транспорт Минска.

«Тестирование позволило максимально подготовиться к масштабному запуску системы оплаты проезда бесконтактными банковскими картами. Заодно мы убедились, что технология пользуется большим спросом у пассажиров. Следующий шаг – запуск решения на всем наземном транспорте. Мы готовы к реализации такого шага уже в 2020 году. Нет сомнений, что для жителей Минска это будет долгожданным событием», – отметила исполнительный директор БПС-Сбербанка.

Платить бесконтактной картой можно будет в автобусах, троллейбусах и трамваях. Стоимость проезда будет такой же, как и при покупке бумажного билета.

Как и в трамвае номер 6, за проезд в остальном наземном транспорте можно будет платить картами любого банка. Сервис «дружит» с тремя платежными системами – Visa, Mastercard и Белкарт-Maestro с бесконтактным интерфейсом. Также для расчетов подойдут смартфон, «умные» часы и другие устройствами с поддержкой технологии NFC.

Для оплаты нужно поднести карточку к валидатору на поручне, дождаться звукового сигнала и текстового сообщения. Изучить историю поездок и расходов можно в личном кабинете пассажира на сайте системы Paybycard. Там же можно уточнить статус банковской карты и получить электронный карт-чек.

Кроме того, в 2020 году в Минске могут появиться виртуальные проездные. Их можно будет оформлять на нужное число поездок. Еще одно новшество – пассажиры смогут пользоваться скидками, чтобы экономить на проезде.

Вслед за Минском технологию могут запустить и в регионах. БПС-Сбербанк уже ведет переговоры с операторами пассажирских перевозок.

Технология успешно работает в минском метро и поездах городских линий. Пассажиры железной дороги только в октябре приобрели таким способом на 50% больше поездок, чем в сентябре. Всего же банковскими карточками каждый месяц оплачивается около 2 млн. поездок на разных видах общественного транспорта. Пилотный проект на наземном транспорте БПС-Сбербанк реализует вместе с ГП «Минсктранс» и IBA Group.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Ожидается, что уже в 2020 году можно будет платить бесконтактными картами за проезд в любом столичном автобусе и троллейбусе. Технологию успешно протестировали на...
 
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