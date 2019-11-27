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Отличились не только китайцы: знакомимся с новинками автосалона в Гуанчжоу
Источник материала: Tut.by
Вслед за автосалоном в Лос-Анджелесе, о премьерах которого можно узнать
Случаются в Гуанчжоу и громкие мировые премьеры, о некоторых из которых AUTO.TUT.BY уже сообщал. Это, в частности, первый кроссовер от
Правда, им оказался переведенный на электротягу кроссовер UX, появившийся в прошлом году с бензиновой или гибридной силовыми установками. Модификация UX 300e, отличающаяся дополнительными усилителями кузова и оптимизированными настройками амортизаторов, оснащается 204-сильным электродвигателем, который приводит переднюю ось, и расположенной под полом салона батареей емкостью 54,3 кВт·ч. Заявленный пробег на одной зарядке — 400 км (по циклу NEDC), прочих характеристик электрического «паркетника» компания пока не раскрывает. Уровень заряда батареи и оставшийся запас хода можно проверить с помощью фирменного мобильного приложения LexusLink, которое также позволяет дистанционно управлять микроклиматом в салоне, подогревом сидений и обогревом стекол.
Известно, что европейские продажи UX 300e начнутся в следующем году — прочие подробности о своем электрокаре Lexus раскроет ближе к моменту рыночного дебюта.
В Гуанчжоу дебютировал и первый электрокар бренда Chevrolet для китайского рынка — это «приподнятый» универсал Menlo, который в фирменном релизе почему-то называется спорт-седаном. В длину новинка достигает 4,66 м, колесная база равна 2,66 м, а смонтированный электродвигатель развивает 150 лошадиных сил. Емкость тяговой литий-ионной батареи не указывается, но известно, что на одной зарядке Menlo способен проехать до 410 км (причем по устаревшей методике NEDC). В салоне — новое поколение мультимедиасистемы MyLink с 9-дюймовым вертикальным дисплеем.
Производством электрического «паркетника» займется СП SAIC GM, продажи Menlo в Китае должны начаться в первой половине следующего года. Ориентировочная стоимость — от 20 тысяч долларов.
Для Buick, еще одной американской марки, входящей в концерн General Motors, китайский рынок давно стал приоритетным. Для КНР Buick подготовила очередную новинку — семиместный SUV Enclave, который заметно отличается от одноименной модели второго поколения, с 2017 года продающейся в США.
Платформа C1XX у машин одинаковая, но китайский Enclave компактнее американского — длина немногим менее 5 м (4981 мм), а колесная база не превышает 3 м (2863 мм). Двигатель также другой — это двухлитровый Ecotec мощностью 230 лошадиных сил, работающий в паре с 9-ступенчатым «автоматом». Рекомендованные цены на Enclave в Китае — от 42 600 до 54 тысяч долларов в зависимости от комплектации.
Корейская Hyundai наведалась в Гуанчжоу с электрической модификацией седана
Появившаяся семь лет назад марка Denza — это совместный проект Daimler и BYD, ориентированный на рынок Китая. До недавнего времени под этим брендом выпускали лишь седан Denza 500, но теперь в модельной гамме появился кроссовер, призванный оживить вялотекущие продажи китайско-немецкого предприятия. Платформу Denza X делит с кроссовером BYD Tang второго поколения, а основные
Напомним, что Denza X поступит в продажу в 2020 году и будет доступен с двумя силовыми установками — «подзаряжаемой» гибридной, где 192-сильной турбо-«четверке» объемом 2 л будут ассистировать два электромотора (на 150 лошадиных сил спереди и 245 сил сзади), или чисто электрической с 245-сильным мотором.
Кроссовер Chery Tiggo 7 в Беларуси — новинка этого года, не так давно побывавшая и на нашем
На китайском рынке Tiggo 7 второго поколения появится уже в начале 2020 года. А пока в Гуанчжоу китайцы показали предсерийный образец, по которому можно составить представление о грядущем объеме изменений — кроссовер укрупнится в габаритах (длина увеличится до 4,5 м), получит более эффектную внешность и полностью новый интерьер, а также гибридную версию и новую 1,6-литровую турбо-«четверку» мощностью 197 лошадиных сил.
Этот же двигатель получит и будущий флагманский семиместный кроссовер, который Chery собирается выпустить на рынок в ближайшее время под суббрендом Exeed. На выставке VX, скетчи которого были обнародованы пару
Новинка от Haval — «разогретый» вариант кроссовера H6 с приставкой GT. Это самая мощная и динамичная версия H6 второго поколения — в Беларуси по-прежнему предлагается кроссовер первой генерации с 143-сильным турбодвигателем объемом 1,5 л. Новый H6 GT оснащен двухлитровым четырехцилиндровым агрегатом, который был форсирован до 224 лошадиных сил (на 27 сил больше по сравнению с продающимся в Китае обычным H6). В паре с 7-ступенчатым «роботом» он разгоняет «паркетник» до 100 км/ч за 8 секунд. Внешне GT-версия отличается от стандартного H6 иным оформлением решетки радиатора и противотуманок, окрашенными в красный цвет тормозными суппортами и 19-дюймовыми колесными дисками.
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Вслед за автосалоном в Лос-Анджелесе крупнейшая международная выставка открылась и на другом конце света - в Гуанчжоу.
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