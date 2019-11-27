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Оплатить проезд картой в любом наземном транспорте можно будет уже в 2020 году

28.11.2019 13:40 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Оплатить проезд картой в любом наземном транспорте можно будет уже в 2020 году
фото: Myfin.by

Пилотный запуск пришелся на шестой трамвайный маршрут между Серебрянкой и Зеленым лугом. Теперь каждый день на нем оплачивают бесконтактными картами тысячи поездок. В банке признаются, что вдохновлены результатами и теперь готовы масштабировать технологию на весь наземный транспорт Минска.

«Тестирование позволило максимально подготовиться к масштабному запуску системы оплаты проезда бесконтактными банковскими картами. Заодно мы убедились, что технология пользуется большим спросом у пассажиров. Следующий шаг – запуск решения на всем наземном транспорте. Мы готовы к реализации такого шага уже в 2020 году. Нет сомнений, что для жителей Минска это будет долгожданным событием», – отметила исполнительный директор БПС-Сбербанка.

 
Теги: Минск
 
 
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фото: Myfin.by Пилотный запуск пришелся на шестой трамвайный маршрут между Серебрянкой и Зеленым лугом. Теперь каждый день на нем оплачивают бесконтактными...
 
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