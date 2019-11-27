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29 ноября нотариусы проконсультируют бесплатно

28.11.2019 12:57 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

29 ноября нотариусы проконсультируют бесплатно

29 ноября нотариусы Брестского нотариального округа проведут бесплатные консультации. Акция приурочена к профессиональному празднику — Дню юриста.

В течение рабочего дня все желающие, могут обратиться в любую нотариальную контору или нотариальное бюро области и получить консультацию нотариуса по вопросам, входящим в его компетенцию.

Также в этот же день акция по бесплатному консультированию граждан пройдет в здании Брестской областной нотариальной палаты по адресу: город Брест, улица Мицкевича, 3, с 13.30 до 16.00 часов.

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by.

Подготовила Виктория Павлюченко по материалам
belnotary.by.

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Теги: Брест
 
 
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29 ноября нотариусы Брестского нотариального округа проведут бесплатные консультации. Акция приурочена к профессиональному празднику — Дню юриста. В течение...
 
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