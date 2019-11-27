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У футболиста «Ислочи» от лейкемии умерла четырехлетняя дочь

28.11.2019 14:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Футбольный клуб «Ислочь» сообщил о трагедии в семье защитника команды Сергея Концевого: в возрасте четырех лет от лейкемии умерла дочь футболиста.

В связи с этим ближайший матч с «Минском» начнется с минуты молчания, а игроки «Ислочи» выйдут в траурных повязках.

Сергей Концевой известен по своим выступлениям за минское «Динамо», «Гомель», «Торпедо-БелАЗ» и «Белшину». За «Ислочь» 33-летний защитник играет с этого сезона.

 
Теги: Гомель
 
 
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Футбольный клуб «Ислочь» сообщил о трагедии в семье защитника команды Сергея Концевого: в возрасте четырех лет от лейкемии умерла дочь футболиста.
 
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