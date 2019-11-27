Белорусы придумали кофейные «таблетки», чтобы заваривать их в чашке и не стесняться

Источник материала: Tut.by

Белорусы создали кофе в таблетках, которые помогают заваривать напиток прямо в чашке и не стесняться этого. Продукт уже продается в Грузии, Казахстане, России, Канаде и на американском Amazon. GO.TUT.BY узнал, как делаются «кофетабы» и почему фраза made in Belarus в отношении кофе смущает только самих белорусов.

Мысль о кофейной «таблетке» родилась возле костра

Белорусский бренд Sorso появился шесть лет назад. Начинался он с минской кофейни, где поставили небольшой ростер для обжарки кофе — за 20 минут он мог жарить до 2 кг зерен. Управляющий партнер компании Олег Сенокосов вспоминает, что тогда самой популярной была фраза: «Вы смеетесь? Кофе жарят в Беларуси?..»

— Прошло шесть лет: для истории это совсем мало, но людей, которые разбираются в кофе не только на уровне «вкусно» или «невкусно», в стране стало в разы больше. По нашим данным, доля натурального кофе на белорусском рынке ежегодно прирастает. Ориентировочно 43% потребителей пьют растворимый, а 53% натуральный кофе.

Запрос на кофе, обжаренный в Беларуси, был от кофеен и ресторанов уже со старта. Через год команда масштабировалась, арендовала бывшую столовую и оборудовала ее под кофейных цех. Еще через несколько лет появилась идея создания кофейной «таблетки».

— Сидели возле костра, заваривали кофе. Мой партнер Юрий Стальмахов засыпал кофе в стакан и начал прессовать ложкой, чтобы кофейная гуща не всплывала и не попадала на язык.

Олег поясняет, что идея «кофетаба» продиктована потребностью тех, кто постоянно пьет натуральный кофе, но не хочет заморачиваться покупкой сложных аксессуаров — кофеварки, френч-пресса, а еще хранением и высчитыванием порции.

— Мы не хотели кого-то учить, но международная статистика такова, что 80% потребителей молотого кофе заваривают его в чашке, просто заливая водой. Но не все об этом прямо скажут: у кофеманов есть понятие «кофейные мухи» — это взвесь, которая остается на поверхности напитка, если кофе неправильно помололи. И она в любом случае будет — кофе же органический продукт. Но эти «мухи» ассоциируются с чем-то нечистым, неприятным. Когда кофейная взвесь скрипит во рту, ощущение, будто на напитке ты сэкономил.

«Итальянцев никто не переплюнет? Это заблуждение»

В Sorso захотели создать продукт, после заваривания которого кофейные частицы оседали бы на дно чашки. И он должен был уместиться в три простых действия: вскрой, залей, размешай. Но чтобы получился «кофетаб», признается Олег, во время тестов и разработки было испорчено несколько тонн кофе. Итоговый продукт презентовали в 2018 году.

— Нам было важно сделать не форму таблетки, а сохранить вкус и аромат на срок не менее 12 месяцев. Выглядит «кофетаб» просто, но производственный процесс не самый легкий. Мы адаптировали фармакологическое оборудование, которое помогает делать капсулу из молотого кофе, — ровно 7,5 грамма.

Благодаря кофейным «таблеткам» частное белорусское производство в прошлом году стало резидентом Минского городского технопарка, получило производственную площадь в 850 квадратных метров и дополнительные государственные льготы и преференции. Сейчас в кофейном цеху своя лаборатория, склад для хранения зеленого кофе, два ростера, линия для создания «кофетабов» и ручной упаковки. А недавно производство прошло международную сертификацию по стандарту ISO 22 000−2018, которая позволяет работать на международном рынке.

Кофе сюда привозят зеленый. Одновременно на складе около 45 сортов из Африки, Америки, Азии. «Работаем с европейским трейдером, объемы пока не столь велики, чтобы самостоятельно налаживать международную логистику, — для этого нужно закупать порядка 20 тонн из одной точки, а нам нужен ассортимент», — поясняет Олег.

Задача на производстве — создать свой эталон обжарки для каждого сорта. Для этого в компании есть должность рост-мастеров. Но как они учатся жарить кофе?

— Специальных заведений, где этому учат, нет — и дело не только в Беларуси. Обычно курсы по обжарке — это что-то ситуативное, на 5−10 дней. Говорить «итальянцы сотни лет занимаются обжаркой кофе, их никто не переплюнет» — это заблуждение. Те знания, которые итальянцы когда-то выработали сами, сейчас можно освоить за достаточно короткий срок, если есть доступ к сырью и оборудованию.

«Аналогов белорусскому „кофетабу“ нет в мире»

Идея дозировать продукт в расчете на одну порцию не новая: так продают хоть сахар, хоть чай, хоть растворимый кофе. В мире, говорит Олег, ведутся разработки и по упаковке молотого кофе, он видел сашеты (небольшая упаковка из фольги или бумаги. — Прим. ред.) даже от Starbucks.

— В чем разница между пачкой и «таблеткой»? Как только открывается упаковка молотого кофе и происходит развакуумация, он начинает контактировать с кислородом и «увядать». По-хорошему, если вы вскрыли пачку — это и есть ваша порция. Поэтому у людей так много мучений: пересыпать в банку, завернуть, поставить в холодильник. А упаковка с «кофетабом» вскрывается прямо перед завариванием — и не надо думать, как хранить свежемолотый кофе.

Несколько месяцев назад в Sorso получили патентную грамоту Евразийского союза. «Международная экспертиза в Женеве дала точно понять, что аналогов „кофетабу“ в мире не существует. Это объективный факт, а не то, что ты полазил в интернете и ничего похожего не нашел», — рассказывает Олег.

Сейчас белорусские кофейные «таблетки» продают в Грузии, Казахстане, России, Канаде, на американском Amazon и в гипермаркетах, кофейнях, интернет-магазинах Беларуси. Но на родине «огромных продаж нет». Сразу в компании работали с точками через дистрибьюторов, а сейчас выстраивают связь с магазинами напрямую.

— Сократив количество рук, мы хотим снизить стоимость на полке. Сейчас рекомендованная цена за упаковку на две чашки — 2 рубля 50 копеек. Но белорусы настороженно относятся ко всему новому, особенно к тому, что произведено в Беларуси. Меня как производителя это обижает. Мы в этом году были на выставках в Казахстане , Грузии, и там made in Belarus — это показатель качества.

— Белорусам, наверное, сложно представить отечественный напиток: где мы, а где кофе растет.

— А где Италия — и где кофе? Лидеры потребления напитка — те страны, в которых кофе не произрастает. Сейчас это Скандинавский регион — там потребление 10−12 кг кофе на душу населения в год.

Люди хотят знать, что в их чашке

Продвигать продукт в компании пробуют не только через магазины. Не так давно кофейные «таблетки» стали заваривать для пассажиров бизнес-класса на борту самолетов «Белавиа».

— Есть серьезная проблема при приготовлении кофе на борту самолета: температура кипения из-за разности атмосферного давления на некоторых бортах может быть 70 °C. Обычно кофе при такой температуре не приготовится (идеальной считаются 92−93 °С. — Прим. ред.). Зачастую авиакомпании вынуждены готовить кофе на земле, хранить в термосе и потом разливать. Либо использовать кофеварки, которые обычно не про большой объем. Мы произвели корректировки капсулы, и теперь «кофетаб» можно готовить непосредственно в самолете.

Еще один эксперимент ставили в поездах Белорусской железной дороги.

— Здесь пассажиру приносят кипяток, и уже кофе вы добавляете в воду, а не наоборот, — поясняет Олег. — Это тоже экстремальные условия.

Кофейная таблетка на экстремальность тестировалась по-разному. На упаковке есть краткая инструкция, но большинство пользователей ее не читают: «Если есть набор обязательных действий, то продукт найдет отклик у очень небольшого количества людей. Мы же хотим давать молотый кофе контролируемого происхождения масс-маркету, — поясняет Олег. — Поэтому „кофетаб“ делали таким, чтобы он заварился и не потерял своих вкусовых свойств даже при нарушении процесса».

Но если инструкции люди не читают, то о составе хотят знать все. Именно поэтому для производства «кофетаба» используют только арабику, которая у людей ассоциируется с качеством.

— Сейчас много информации, и люди задаются вопросом: «Как из двух граммов растворимого кофе можно „вытянуть“ кофейный вкус?»

Лидеры продаж — «таблетки» с пометкой «крепкий». Это Олег связывает с привычками белорусов, которых итальянцы «подсадили» на кофе с преобладанием более горьких вкусов.

— А как высчитывалась норма «кофетаба»? Не получится ли перебор с кофеином?

— 7,5 г — это примерно полторы чайные ложки кофе, принятый потребительский стандарт кофе на чашку 150−200 мл. Количество кофеина в разных видах кофетаба будет разное, но надо понимать, что в продукте из арабики его в любом случае меньше, чем в продукте с добавлением робусты. При этом мы, следуя запросам рынка, сделали со старта кофейные «таблетки» без кофеина, которые подойдут тем, кто любит кофе, но кому по медицинским показаниям нельзя употреблять кофеин.

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