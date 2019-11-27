Осужденных за наркотики впервые могут выпустить досрочно

Источник материала: Ежедневник

Осужденные за наркотики впервые могут надеяться на условно-досрочное освобождение, сообщил в эфире телеканала "Беларусь 1" замглавы Администрации президента Валерий Мицкевич.

«Исходя из принципа справедливости, президент поручил посмотреть, кто находится в местах лишения свободы. Возможно, люди уже осознали, поняли, что они оступились, ошиблись. Если они стали на путь исправления, возможно и условно-досрочное освобождение, но при определенных условиях: если эти люди действительно станут на путь исправления, возьмут на себя обязательство трудоустроиться или поступить на учебу», — рассказал заместитель главы Администрации президента Валерий Мицкевич.

Он также добавил, что если это люди случайно оступившиеся, то будет возможность «представить их к помилованию», пишет tut.by.

Мицкевич подчеркнул, что каждое дело будет рассматриваться индивидуально. При этом будут учитываться обстоятельства произошедшего, личность осужденного, его поведение. Одним из критериев станет готовность родственников взять на себя ответственность за этих людей.

«Если они не воспользуются предоставленным им шансом и снова возьмутся за свое, то, конечно, ответственность будет очень суровая», — подчеркнул Мицкевич.