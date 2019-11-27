Какие Чапаевы нужны сегодня? Найдёт ли страна новых героев

Источник материала: Аргументы и факты

Социологи порадовали Кремль неожиданными выводами: несмотря на активное участие Алексея Навального в разоблачении высокопоставленных коррупционеров, он так и не стал народным любимцем. По данным «Левада-центра», лишь 9% жителей страны относятся к нему положительно, 25% – отрицательно, а 31% вообще ничего не знает о его деятельности. В чём же дело?

Ведь тема жуликов и воров во власти очень популярна в народе. Всего два года назад, по данным того же «Левада-центра», о Навальном знало более половины населения.

Конечно, определённую роль сыграли официальные СМИ, особенно телевидение. Все эти годы они делали вид, что Навального просто не существует. Очевиден и просчёт самого Навального. Он пытался предстать перед народом в образе непримиримого борца, революционера, ниспровергателя. Но в России ниспровергателей не любят, а революционеров боятся.

Устали от... «народников»

Социологи отмечают, что «народники» типа Навального внушают населению скорее недоверие и страх, чем восхищение. Есть и исторические причины. В России на протяжении веков сохраняется (и активно поддер­живается властью) представление о государстве как о главном хранителе и защитнике народа. А если у этого «доброго государства» что-то не получается, то виноваты либо чиновники, либо «вражеское окружение». Многие считают, что до Кремля не доходит вся правда о положении дел в стране. Об этом, кстати, говорят и письма в «Аргументы и факты». Авторы писем (как правило, люди старшего поколения) и сегодня уповают на то, что «вот до Путина дойдёт вся правда о жуликах и ворах… И он как жахнет…».

Сказывается и усталость от нескончаемой череды обвинений. Точнее сказать – от их фактической безрезультативности. Яркие разоблачения следуют одно за другим, а система коррупции стоит непоколебимой стеной. Похоже, образ народного заступника, героя-одиночки, противостоящего злу и несправедливости, начал исчерпывать себя. С точки зрения общественной пользы это, может быть, и позитивный поворот: исчезает иллюзия, что с таким злом, как коррупция, можно покончить с помощью нескольких «отчаянных ребят». Социологи отмечают, что в обществе крепнет убеждение, что нужны и назрели системные перемены. Но пока вместо системных реформ власть пытается перехватить популярные лозунги борьбы с коррупцией. Идут расследования, суды, случаются посадки. Иногда очень громкие. Но система не меняется.

В поиске Чапаевых

Социологи утвержают, что власть всё более теряет контроль над умонастроениями людей и прежде всего молодёжи. Не хватает нравственных и идеологических ориентиров. Идёт принудительная накачка патриотизма, по улицам маршируют юнармейцы, военные маневры и парады следуют один за другим, детей чуть ли не с детсадовского возраста учат разбирать и собирать автоматы. Сыплются награды, звания. А вот новые герои, на которых могла бы ориентироваться молодёжь, не появляются. Политтехнологи пытаются найти новые идеи, но возникают лишь какие-то размытые, лишённые содержания очертания. За марк­сизмом стояла грандиозная фигура Маркса, за ленинизмом – противоречивый, но яркий образ Ленина, за сталинизмом одна из крупнейших личностей ХХ века – Сталин. Вдохновитель же новых побед никак не прорисовывается. Пётр лыка не вязал. Как развлекались на досуге правители страны Подробнее

Сталин, кстати, хотя «университетов и не кончал», очень точно определял остроту политического момента и понимал, что для развёрнутого строительства социализма и ускоренной индустриализации нужны не только железная воля, безжалостная рука и тотальная мобилизация ресурсов, но и близкие и понятные народу герои.

Поиск таких героев начался уже в 1930-е гг. Стране нужен был образ, который был бы понятен всем и который бы не слишком грузил ум и сознание. Так появился Чапаев. С помощью кино из малоизвестного полевого командира создали легенду, которая заслонила собой куда более значимые личности своего времени. Культ Чапаева предвосхитил культ самого Сталина. За два года со времени выпуска фильма в 1934 г. он по­смотрел фильм более 30 раз. И это неслучайно. Сталин интуитивно почувствовал обаяние героев фильма. В образах Чапаева, простодушного ординарца Петьки и весёлой Анки-пулемётчицы ему виделись прообразы новых людей, готовых строить новую жизнь. Это были как бы первые наброски советского человека. Герои фильма «Чапаев» полюбились не только зрителям. Они были очень выгодны для власти: простодушные, весёлые, всегда готовые на подвиг и не задающие лишних, неудобных вопросов. Таким был и сам Чапаев. Когда один из персонажей фильма спрашивает его: «Ты, Василий Иванович, за большевиков или за коммунистов?» – Чапаев уклончиво отвечает: «Я за Интернационал».

Интересно то, что в первоначальной версии фильма образ Чапаева показался Сталину излишне серьёзным, и он по­просил режиссёра облегчить его. Так рядом с Чапаевым появилась Анка-пулемётчица – весёлая, пышногрудая, с увлечением разбирающая и собирающая пулемёт. Чем не пример для сегодняшних юнармейцев! Последний бой Чапаева. Как на самом деле погиб легендарный комдив? Подробнее

* * *

Всякий раз, когда в СССР наступал очередной этап строительства социализма, объявлялся поиск новых литературных и киношных образов. На смену героям революции и Гражданской войны приходили герои борьбы с кулачеством, с остатками буржуазии. За ними следовали герои труда, колхозных полей, великих строек, герои борьбы с империализмом и враждебным окружением: Павки Корчагины, Павлики Морозовы, шахтёры-стахановцы, ткачихи, покорители Арктики, лётчики, гайдаровские пионеры, покорители космоса и целины, отважные и умные разведчики, заботливые милиционеры.

Сегодня идеологи и пропагандисты в большом затруднении. Страна устала от старых героев. Крах идеологии коммунизма привёл к вымыванию целых героических пластов. Идёт выгорание официального патриотизма. Рынок героев пустеет на глазах. Старые герои, рождённые советской мифологией, пылятся на полках библиотек. А замены им нет. Нет идей, которые освещали бы будущее и рождали новых героев. И это особенно болезненно для молодых, думающих поколений. В молочные реки и кисельные берега молодёжь не верит. Страна уже многие годы слушает рапорты о газпромовских трубах. Но этого для мечты мало. По разным социологическим источникам (ВЦИОМ, «Левада-центр», ФОМ), почти половина населения не видит будущего своей страны. А власть, несмотря на растущий запрос на перемены, продолжает торговать залежалым политическим и кадровым товаром. Новые Чапаевы в её ассортименте пока не просматриваются.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции