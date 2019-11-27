1 декабря в Слуцке пройдёт митинг в честь Слуцкого восстания

Источник материала: Слуцк Город

Миноблисполком разрешил Консервативно-христианской партии БНФ провести ряд мероприятий, посвященных почитанию памяти героев Слуцкого вооруженного восстания. Об этом сообщает Радыё Рацыя.

Как рассказал заместитель председателя партии КХП БНФ Юрий Беленький, празднование состоится 1 декабря в нескольких населенных пунктах Минской области.

— На территории Копыльского района будет митинг в агрогородке Грозово - с 11:00 до 11:40. Потом мы на автобусе едем в местечко Семежово, где с 12:00 до 13:00 состоится митинг. Потом в городке Красная Слобода Солигорского района, с 13:30 до 14:30. В Слуцке пройдёт основная часть мероприятия - с 15:00 до 16:30 митинг.

По словам Юрия Беленького, чествование повстанцев является традиционным мероприятием, которое Консервативно-христианская партия БНФ проводит уже много лет.