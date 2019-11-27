«Зачем насильно толкать это людям?» Случчанки высказались об одноразовых пакетах

Источник материала: Слуцк Город

Дарья возмущена тем, что в магазинах зачастую без согласия покупателя товар упаковывают в полиэтиленовые пакеты. По её мнению, они абсолютно бесполезны. А Екатерина, которая переехала жить в Турцию, сравнила отношения белорусов и турков к проблемам экологии.

Случчанка Дарья утверждает, что старается по возможности не брать одноразовые пластиковые пакеты в магазинах. По её мнению, они абсолютно бесполезны, захламляют дом и переполняют свалки. Кроме того, девушка предлагает сделать такую упаковку платной.