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«Зачем насильно толкать это людям?» Случчанки высказались об одноразовых пакетах

28.11.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Дарья возмущена тем, что в магазинах зачастую без согласия покупателя товар упаковывают в полиэтиленовые пакеты. По её мнению, они абсолютно бесполезны. А Екатерина, которая переехала жить в Турцию, сравнила отношения белорусов и турков к проблемам экологии.

Случчанка Дарья утверждает, что старается по возможности не брать одноразовые пластиковые пакеты в магазинах. По её мнению, они абсолютно бесполезны, захламляют дом и переполняют свалки. Кроме того, девушка предлагает сделать такую упаковку платной.

 
 
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Дарья возмущена тем, что в магазинах зачастую без согласия покупателя товар упаковывают в полиэтиленовые пакеты. По её мнению, они абсолютно бесполезны. А...
 
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