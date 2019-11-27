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Олимпиада юристов: в Минске открылся конкурс студентов-правоведов
28.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске во вторник стартовал один из самых престижных конкурсов по международному праву. За лидерство будут бороться студенты из государств СНГ, а также Бразилии, Китая и Турции, передает во вторник «МИР 24».
Страну-хозяйку соревнований — Беларусь — представляют четыре университета. Участникам конкурса предстоит решать потенциальные вооруженные конфликты.
«От имени жюри я могу сказать, что мы будем судить достаточно строго. Но справедливо. Студенты получат отличную возможность научиться большему. И, главное, – применить эти знания на практике. В реалиях международного права», – сказала председатель жюри Тина Голетиани.
Конкурс продлится несколько дней. Имена победителей станут известны уже в пятницу.
Ранее в Беларуси также прошел
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Страну-хозяйку соревнований – Беларусь – представляют четыре университета. Участникам конкурса предстоит решать потенциальные вооруженные конфликты.
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