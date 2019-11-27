Олимпиада юристов: в Минске открылся конкурс студентов-правоведов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске во вторник стартовал один из самых престижных конкурсов по международному праву. За лидерство будут бороться студенты из государств СНГ, а также Бразилии, Китая и Турции, передает во вторник «МИР 24».

Страну-хозяйку соревнований — Беларусь — представляют четыре университета. Участникам конкурса предстоит решать потенциальные вооруженные конфликты.



«Условно – реальные задачи по применению норм международного права для разрешения международного конфликта. Тем самым студенты могут продемонстрировать знания международного публичного права, международного гуманитарного права и прав человека», – пояснил проректор по научно-методической работе Международного института трудовых и социальных отношений Александр Лепехин.

«От имени жюри я могу сказать, что мы будем судить достаточно строго. Но справедливо. Студенты получат отличную возможность научиться большему. И, главное, – применить эти знания на практике. В реалиях международного права», – сказала председатель жюри Тина Голетиани.

Конкурс продлится несколько дней. Имена победителей станут известны уже в пятницу.