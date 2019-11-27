«Каждая поездка с Ариной в кайф». Спарринг-партнер тренирует Соболенко, как его дед когда-то

Источник материала: Tut.by

У Арины Соболенко очень образованный спарринг-партнер. С помощью Турсунова он получил тренерскую лицензию, как у самого Дмитрия, а однажды даже заменил его на турнире. В интервью SPORT.TUT.BY Антон Дубров рассказал о работе в команде Соболенко, стрессе во время спарринга с Викой Азаренко и роли деда, тоже известного тренера, в своем становлении.

«Для меня каждая поездка с Ариной, даже если она будет последней, в кайф»

Когда речь заходит о команде Арины Соболенко, то первой приходит на ум фигура ее тренера Дмитрия Турсунова. Но, конечно, он не единственный, кто помогает Арине побеждать.

Среди других членов команды Соболенко чаще всего в телеэфиры попадает молодой человек, сидящий на главных теннисных стадионах мира рядом с Турсуновым в боксе игроков. В завершении сезона 2019 года его имя прозвучало в коучинге Турсунова для Соболенко:

— Антон сказал, что лучше тебя игрока не видел.

Арина в ответ расплылась в улыбке и при счете 6:4, 5:2 в финале малого итогового турнира в Чжухае без приключений довела дело до третьего титула в сезоне в одиночном разряде и пятого — в карьере.

Антон Дубров — это спарринг-партнер Арины. На чемпионском фото он крайний слева.

— Те слова Димы — полная импровизация, такого я не говорил, — смеется Антон. — Видимо, Дима хотел, чтобы Арина, играя финал с Кики Бертенс, не думала о предыдущем матче с Кики в Ухане, в котором в ситуации со счетом 5:1 дело дошло до тай-брейка — 11:9 в пользу Арины. Вот и перевел ее внимание на меня. Она расслабилась.

Но это не самое забавное, что мы делали с Димой на трибунах. Бывало, после классного розыгрыша, в котором Арина заставила себя поработать на задней линии, мы выкрикивали с места: «Богиня! Лучшая». Чтобы она закрепила усилия позитивом.

— Так видел ли ты когда-нибудь игрока лучше Арины?

— Вопрос с подвохом! В женском теннисе моим любимым игроком была Жюстин Энен. Очень нравится, как Симона Халеп выжимает максимум из себя. Хотя я не согласен с ее тактическими решениями. А что касается Арины, то она у меня в фаворитах, поскольку очень страстная теннисистка. Даже если чувствует себя плохо, способна завестись на борьбу.

В компании Соболенко Антон был замечен не раз. В мае 2016 года Арина впервые выиграла турнир-«пятидесятитысячник», работая под началом Владимира Перко, и Дубров был рядом. Позже он спарринговал для нее в тренировочных лагерях сборной. Получал командировки от федерации на турниры по запросу Арины.

Так было и летом 2018-го в Истборне, где Арина провела первый финал WTA на турнирах серии «Премьер».