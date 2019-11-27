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Стадо коз (и козлов) паслось в Пинске прямо в городе у проезжей части
28.11.2019 14:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Довольно забавные, на первый взгляд, фотографии - стадо коз пасётся в Пинске на ул. Роскоссовского.
Однако, водители в растерянности - а если животное вздумает выйти на проезжую часть?
Некоторые из них так и делали, правда, на пешеходном переходе.
Ситуацию осложнял ещё и туман, который опустился на город.
В соцсетях немедленно выдвинули версию, что стадо пасётся тут не в первый раз, и они давно уже "свои". Кто-то в шутку посоветовал обозначить их фликерами.
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