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Стадо коз (и козлов) паслось в Пинске прямо в городе у проезжей части

28.11.2019 14:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Довольно забавные, на первый взгляд, фотографии - стадо коз пасётся в Пинске на ул. Роскоссовского.

Стадо коз (и козлов) паслось в Пинске прямо в городе у проезжей части

Однако, водители в растерянности - а если животное вздумает выйти на проезжую часть?

Стадо коз (и козлов) паслось в Пинске прямо в городе у проезжей части

Некоторые из них так и делали, правда, на пешеходном переходе.

Стадо коз (и козлов) паслось в Пинске прямо в городе у проезжей части

Ситуацию осложнял ещё и туман, который опустился на город.

Стадо коз (и козлов) паслось в Пинске прямо в городе у проезжей части

В соцсетях немедленно выдвинули версию, что стадо пасётся тут не в первый раз, и они давно уже "свои". Кто-то в шутку посоветовал обозначить их фликерами.

 
 
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  Довольно забавные, на первый взгляд, фотографии - стадо коз пасётся в Пинске на ул. Роскоссовского. Однако, водители в растерянности - а если животное вздумает...
 
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