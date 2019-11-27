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Джазовый квинтет NEW BONE. Польский джаз из Кракова к 1000-летию Бреста

28.11.2019 14:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

7 декабря 2019 г. (суббота) 19:00 Брестский академический театр драмы (ул. Ленина, 21)

Джазовый квинтет NEW BONE. Польский джаз из Кракова к 1000-летию Бреста

Организаторы: Брестский городской исполнительный комитет, Генеральное консульство Республики Польша в Бресте, Брестский академический театр драмы

"Коллектив NEW BONE играет собственную, оригинальную музыку, в которой слышно то, что самое важное в джазе: groove, swing, совершенное звучание, зрелые сольные партии, забота о форме и, наконец, изящный баланс между уважением к традиции и современным прогрессивным музыкальным мышлением. Это свойственно артистам только самого высшего уровня."

Ярек Сметана, Jazz Forum 7-8, 2012

Джазовый квинтет представит в Бресте программу, подготовленную к 1000-летию нашего города. 2 декабря на сцене Театра зазвучат импровизации на тему музыки польского кино 20-30-ых годов ХХ в. и новые композиции признанного в мире коллектива из самого джазового города Польши.

Их по-прежнему называют «свежей кровью» польской джазовой сцены несмотря на то, что костяк коллектива состоит из опытных джазмэнов с хорошим краковским стилем в композиции и исполнении. «New Bone» – это зрелая, бескомпромиссная музыка, открытая последним направлениям и наполненная мелодиями, повествующими истории через захватывающее звучание.

Кроме новых джазовых композиций авторства лидера квинтета трубача Томаша Кудыка в концерте будут представлены импровизации на композиции известнейших польских авторов музыки кино начала ХХ века – Генриха Варса и Бронислава Капера, которые достигли успеха в США и Голливуде. Двадцатые и тридцатые годы ХХ века - время живописное, песенное и наполненное танцем, время фантастических карьер, новых канонов моды, большой популярности звезд кино и эстрады. Никогда до этого и никогда потом жизнь не имела столько цветов, оттенков и вкусов...

«New Bone» – джазовый квинтет из Кракова, образованный в 1996 году Томашом Кудыком (Tomasz Kudyk). Настоящим прорывом в карьере коллектива стала запись дебютного альбома «Something for now», который включал авторские композиции лидера группы. Альбом был восторженно встречен как критиками, так и слушателями. С этого момента группа стала заметной на польской джазовой сцене.

Последовавшие затем еще четыре диска (в том числе три авторских - Томаша Кудыка) четко обозначили их позицию на польском джазовом рынке. Положительный резонанс в музыкальной прессе, как польской, так и зарубежной, способствовал росту интереса к группе за пределами Польши.

Коллектив является лауреатом международных фестивалей:

«Польские звезды мирового джаза» (Москва), «Sopot Molo Jazz Festival» (Польша), «Delhi Jazz Festival» (Индия), «Varna Summer International Jazz» (Болгария) и др.

Квинтет выступит в составе:

Томаш КУДЫК - труба, флюгегорн

Бартломей ПРУЦНАЛЬ - саксофон-альт

Доминик ВАНЯ - фортепиано

Матей АДАМЧАК - контрабас

Давид ФОРТУНА - ударные

Цена билетов: 12.00, 10.00 руб.

Забронировать и купить билеты можно^:
1. в кассе театра:
+375 (162) 34-26-57
Вт-Сб: 13:00 - 20:00
Вс: 14:00 - 19:00

 
Теги: Брест
 
 
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  7 декабря 2019 г. (суббота) 19:00 Брестский академический театр драмы (ул. Ленина, 21) Организаторы: Брестский городской исполнительный комитет, Генеральное...
 
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