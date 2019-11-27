Источник материала: Виртуальный Брест

Следующим летом брестское «Динамо» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов. При этом клуб – не только новоиспеченный обладатель белорусского «золота», но и безоговорочный лидер национальной лиги по количеству зрителей на домашних матчах – 8839. Четырежды в текущем сезоне на ОСК «Брестский» в кассах вешали табличку «Все билеты проданы».

Брест пробился в Лигу чемпионов, но на какой арене будет играть «Динамо»? И на что вообще годен городской стадион?" alt="Брест пробился в Лигу чемпионов, но на какой арене будет играть «Динамо»? И на что вообще годен городской стадион?" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="http://www.21.by/pub/news/2019/11/1574940969099385.jpg" style="width: 750px; height: 500px;">

Даже минимальная зрительская активность в городе – матч с «Минском», собравший 6969 человек, – почти в три раза превышает среднюю посещаемость по чемпионату. Поэтому, можно не сомневаться, в пору еврокубков в Бресте будет ажиотаж. Хотя стоп – а «Динамо» точно сможет проводить матчи Лиги чемпионов на своем стадионе?

Какой категории «Брестский» и какие матчи можно там играть?

С 2006 года УЕФА делит стадионы на четыре категории (первая – самая низкая). Раньше у «Брестского» она была третьей, но в последние годы ее понизили до второй. Отметим, что по заявочным документам на высшую лигу стадион вмещает 10143 зрителя. 4424 из них находятся под крышей. Вместимость фанатского сектора – 444 кресла. На стадионе расположены 76 VIP-мест и 30 мест для журналистов.

Что касается еврокубков, то на стадионах второй категории проводят матчи 1-го и 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов и 1-го, 2-го и 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. «Динамо» стартует с 1-го квалификационного раунда ЛЧ, а значит, примет домашнюю игру на своем стадионе. Если брестчане пройдут в следующий этап или отправятся во 2-й квалификационный раунд ЛЕ – там они также смогут играть на родной арене.

Впрочем, первые отборочные стадии ЛЕ для «Брестского» не в новинку. Здесь «Динамо» играло 2-й и 3-й раунды летом 2017-го и 2018-го против «Альтаха», «Атромитоса» и «Аполлона». Ранее в Бресте 3-й квалификационный этап ЛЕ проводили минские одноклубники, противостоявшие «Трабзонспору», «Цюриху», «Ред Буллу» и «Войводине».

Для более поздних стадий, начиная с 3-го квалификационного раунда ЛЧ и раунда плей-офф ЛЕ, необходим стадион минимум третьей категории. В следующих этапах УЕФА требует четвертую категорию.

Что нужно сделать «Брестскому», чтобы получить 3-ю категорию?

Арену понизили до второй категории по двум причинам. Во-первых, на стадионе нет электронной системы учета билетов в режиме онлайн. Грубо говоря, это турникеты на входе, которые можно увидеть на минском «Динамо», «Борисов-Арене» и «Минск-Арене». Один турникет должен быть рассчитан на 660 зрителей. Получается, на «Брестском» их необходимо установить минимум 16 штук.

Во-вторых, на «Брестском» нет замкнутой системы видеонаблюдения (CCTV). Она должна охватывать полностью всех зрителей, присутствующих на стадионе, и прилегающую к арене территорию. Также требуется наличие специализированной комнаты видеоконтроля. Всего на «Брестском» установлено только девять камер.

«Это очень большая проблема и большие деньги. Стадиону неоднократно об этом сообщали, но до сих пор руководство арены говорит, что у них нет средств. Поэтому два вопроса для получения третий категории решить не могут. Получается, что первый и второй раунд квалификации Лиги чемпионов на «Брестском» провести имеют право, а дальше – все, до свидания. Для следующих раундов необходимо иметь третью или четвертую категорию», – рассказывает Александр Черник, пожалуй, главный эксперт по белорусским стадионам, не один год проработавший в комитете по спортивным сооружениям и обеспечению безопасности на футбольных аренах АБФФ.

Что касается вместимости стадиона, тут «Брестскому» повезло. УЕФА сократил минимальное количество мест для третьей категории до 4500. Правда, с требованиями по VIP-местам могут возникнуть проблемы. УЕФА требует 250 подобных мест (из них 50 для приезжей команды), хотя сейчас на стадионе их всего 76. Также отметим, что на арене третьей категории должно присутствовать минимум пять комментаторских и две ТВ-студии.

Но что насчет самых проблемных пунктов – системы учета билетов и видеонаблюдения? За ответом мы обратились к директору ОСК «Брестский» Юрию Носкевичу:

– «Динамо» вернулось в еврокубки. Будем думать над этим вопросом и делать все, чтобы стадион смог принимать как можно больше матчей. Что от нас зависит, мы поправим.

– Для получения третьей категории необходимы системы учета билетов и видеонаблюдения. Сколько они стоят и реально ли установить их на «Брестском»?

– Давайте не будем торопить события. Вопрос необходимо продумать и все подсчитать. Планируем заняться этим сразу после окончания чемпионата.

– До старта еврокубков остается семь месяцев. Успеете?

– Все зависит от финансирования, сами понимаете.

– Оно идет только от области?

– Мы подчиняемся областным властям. Но практически все делаем за свои средства.

– По закону стадион может получить помощь от клуба?

– Почему нет? Можем. В некоторых вещах нам помогает «Динамо». Стадион подпадает под постановление правительства о спонсорской помощи. Плюс табло нужно обновить. Словом, существует много вопросов, над которыми нужно работать.

Сейчас все ждут окончание сезона. Вы видели, как у нас заполняются трибуны, поэтому очень много задач приходится решать прямо сейчас. Как чемпионат завершится, сразу же вместе с клубом начинаем подготовку к следующему. Мэр, губернатор, руководство «Динамо» постоянно встречаются на футболе. Даже что-то наподобие мини-планерок проходит. Поэтому все только за, чтобы большой футбол был в Бресте. Понимаете, если мы станем проводить матчи в другом городе, то такого антуража, как у нас, там точно не стоит ждать. Столько людей не придет, а значит такого праздника не будет.

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Что касается «Динамо», то в клубе собираются рассматривать вопросы постепенно. Ранее все силы уходили на завершение сезона. После его окончания клуб определится, какие работы необходимо провести на «Брестском» перед еврокубкам, и примет решение о помощи стадиону. Отметим, что у «Динамо» с ареной договорные отношения. Стадион оказывает услуги, клуб платит. Также динамовцы помогают «Брестскому» в околофутбольных вопросах. К примеру, консультируют по уходу за газоном.

А 4-я категория возможна?

«Понимаете, если бы у нас был чисто футбольный стадион, то было бы немного легче. Тем более у нас по легкой атлетике проводится много соревнований», – так ответил Носкевич на вопрос о реальности «Брестскому» получить четвертую категорию и принимать у себя плей-офф квалификации Лиги чемпионов или групповой турнир Лиги Европы.

На самом деле легкоатлетические дорожки – не главная проблема. Все упирается в организационные требования. Только посмотрите на эти цифры и сравните с «Брестским»:

минимальное число мест для VIP-зрителей – 500

VIP-места для болельщиков команды гостей – 100

минимальное количество мест в пресс-ложе – 60 (из них 30 со столами)

минимальное количество мест для комментаторов – 25

минимальное количество ТВ-студий – 2 (одна из них с видом на поле)

Пока «Брестский» вписывается только по количеству зрительских мест на стадионе – 8000.

При хорошем выступлении в Европе где тогда играть?

Сегодня в Беларуси только два стадиона имеют четвертую категорию – минское «Динамо» и «Борисов-Арена». До недавнего времени третью категорию помимо «Брестского» имели гродненский «Неман» и гомельский «Центральный». Однако, как и стадион в Бресте, их понизили до второй категории из-за отсутствия электронной системы учета билетов и замкнутой системы видеонаблюдения.

А что там с новым стадионом?

В июле 2018-го на пресс-конференции председателя правления «Динамо» Диего Марадоны объявили о намерении приступить к строительству новой арены, которая будет носить имя первого президента ОАЭ шейха Заида ибн Султана Аль Нахайяна. Под это дело даже сняли видеоролик.

Сообщалось, что стадион возведут в районе Каменецкого кольца на севере Бреста. Согласно проекту арена сможет принять 30 тысяч зрителей, а кроме стадиона в комплекс войдут две гостиницы, торговый центр, бизнес-центр, тренировочное поле с трибуной на 1000 мест, здание академии «Динамо», несколько дополнительных игровых площадок и паркинг на 2700 автомобилей. Строительство планировали завершить в течение трех лет.

Со временем проект застопорился. В июне 2019-го генеральный директор «Динамо» Максим Краснобаев в эфире «Радио Брест» рассказал, что не все так просто. «Стадион – в процессе. Стоимость данного комплекса существенная. Закладывается финансирование, готовится… Но это займет определенное время. Стадион будет, но нужно время», – рассказал клубный босс.

После домашнего матча с БАТЭ в октябре председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук добавил оптимизма. «Желание многих тысяч людей быть на этой игре показало, что это реальная, хорошая тема. Я просто пока не имею права распоряжаться той информацией, которая есть у Николая Николаевича [Власюка – главный архитектор города – Tribuna.com], у меня. Но уровень проработки этого вопроса вы не представляете какой серьезный. Я был удивлен», – поделился Рогачук.

По информации MediaBrest.by , недавно руководство «Динамо» обратилось к городским властям с просьбой выделить площадку в районе Каменецкого кольца как инвест-площадку для строительства спортивных многофункциональных комплексов. Об этом сообщил заместитель председателя горисполкома Андрей Филанович. На данный момент специалисты рассматривают обращение. «Сейчас разрабатывается градостроительный паспорт, на основе ранее предложенной руководством футбольного клуба «Динамо» концепции многофункционального спортивного комплекса и стадиона на 30 тысяч зрителей. Ее визуализировали архитекторы брестского филиала компании «Воробьев и партнеры», – рассказал Власюк.