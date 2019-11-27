Где потратить деньги в «чёрную пятницу»? 9 мест с распродажами до 90%

Источник материала: Виртуальный Брест

Последняя пятница ноября. День, в который почти все магазины завлекают к себе покупателей скидками в 40%, 50%, 70% и даже 90%! Все вокруг пестрит приглашениями зайти, выбрать и купить по максимально низкой цене.

Мы не будем разбираться, насколько честны данные скидки и какой товар продается по сниженным ценам. Такие выводы пусть каждый делает самостоятельно. Мы лишь расскажем о том, кто и что предлагает в этот день. Если мы что-то упустили - дополняйте в комментариях! Вместе поможем друг другу купить что-то необходимое по сниженной цене!.Итак, поехали!

1. ЦУМ

Кроме скидок до 90% во всех магазинах, расположенных в ЦУМе, нам обещают также и развлечения!

Насыщенная программа, которая будет с 5 часов вечера и до полуночи включает в себя живую музыку, розыгрыши подарочных сертификатов и подарков от операторов торгового центра, различные конкурсы и развлечения для детей.

Место: ЦУМ, проспект Машерова, 17

2. Детский мир

Не только взрослые должны получать удовольствие от хороших цен! Дети тоже почувствуют праздник!

Все магазины «Детского мира» на Советской ждут покупателей 29 ноября.

Место: «Детский мир», ул. Советская, 16

3. 21vek.by

Несмотря на то, что 21vek - это интернет-магазин, он завоевал определенную популярность у брестчан. Наверное, не бывает такого, чтобы их пункт выдачи на Машерова пустовал. Каждые несколько минут кто-то приходит и получает свой товар.

И это не удивительно! Бесплатная доставка до ПВЗ, невероятно огромный выбор товаров, возможность посмотреть свой заказ и забрать только что-то определенное из него, простота в гарантийном обслуживании - все это привлекает покупателей. А к «черной пятнице» здесь подготовили нормальные скидки 10%, 20%, 35% и 50%. Определенно стоит сюда заглянуть и выбрать товары на скидке (это можно сделать на специальной странице сайта).

Срок проведения: до 1 декабря 2019 г.

Место: 21vek.by/blackfriday/

4. Честная «чёрная пятница» от Керхер

Да, скидки здесь на все составляют «всего лишь» 20%. Но, во-первых, это честные скидки от начальной цены, а во-вторых, для техники это считается нормой!

Мойки высокого давления, различные пылесосы, пароочистители, оконные пылесосы, аккумуляторные воздуходувки - и это далеко не весь акционный ассортимент Керхер-центра в нашем городе. Каждый найдет для себя что-то полезное.

Срок действия: с 29 ноября по 2 декабря

Место: Керхер-центр, ул. Московская, 281 ( подробнее>>> )

5 элемент

Во всех магазинах «5 элемент» и в интернет-магазине 5element.by СКИДКИ до 50% на электронику и бытовую технику.

На сайте вы найдете все товары, на которые уже снижена цена, а также товары, которые можно купить и в рассрочку до 24 месяцев. Черная пятница 2019 — это отличный повод купить долгожданную кофемашину, обновить телевизор или холодильник и другие товары.

Срок действия: до 2 декабря!

Место: все магазины (в том числе интернет) «5 элемент»

6. Mile

Не обошла «черная пятница» стороной и магазины для дома, строительства и ремонта.

В строительном гипермаркете Mile обещают скидки до 50%.

Срок действия акции: 29 ноября, до 23:00.

Место: Mile, ул. Карьерная, 9Б

7. KARI и KARI KIDS

Скидки на взрослую и детскую обувь, доходящие до 70%.

Срок проведения: до 8 декабря

Место: магазины KARI и KARI KIDS

8. Остров чистоты

Бытовая химия, косметика и парфюмерия, средства личной гигиены, товары для детей и даже продукты питания - все это можно приобрести в магазинах «Остров чистоты».

Срок проведения: до 1 декабря 2019 г.

Место: магазины «Остров чистоты»

9. YVES ROCHER

Для тех, кто ценит натуральную косметику.

Уход за телом и лицом, макияж и парфюмерия сейчас становятся дешевле благодаря скидкам от 25% до 50%.

Срок проведения: до 30 ноября 2019 г.

Место: магазины Ив Роше

Напоминаем, что вы можете делиться информацией о хороших скидках в комментариях!