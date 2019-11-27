|
Где потратить деньги в «чёрную пятницу»? 9 мест с распродажами до 90%
28.11.2019 14:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Последняя пятница ноября. День, в который почти все магазины завлекают к себе покупателей скидками в 40%, 50%, 70% и даже 90%! Все вокруг пестрит приглашениями зайти, выбрать и купить по максимально низкой цене.
Мы не будем разбираться, насколько честны данные скидки и какой товар продается по сниженным ценам. Такие выводы пусть каждый делает самостоятельно. Мы лишь расскажем о том, кто и что предлагает в этот день. Если мы что-то упустили - дополняйте в комментариях! Вместе поможем друг другу купить что-то необходимое по сниженной цене!.Итак, поехали!
1. ЦУМ
Кроме скидок до 90% во всех магазинах, расположенных в ЦУМе, нам обещают также и развлечения!
Насыщенная программа, которая будет с 5 часов вечера и до полуночи включает в себя живую музыку, розыгрыши подарочных сертификатов и подарков от операторов торгового центра, различные конкурсы и развлечения для детей.
Место: ЦУМ, проспект Машерова, 17
2. Детский мир
Не только взрослые должны получать удовольствие от хороших цен! Дети тоже почувствуют праздник!
Все магазины «Детского мира» на Советской ждут покупателей 29 ноября.
Место: «Детский мир», ул. Советская, 16
3. 21vek.by
Несмотря на то, что 21vek - это интернет-магазин, он завоевал определенную популярность у брестчан. Наверное, не бывает такого, чтобы их пункт выдачи на Машерова пустовал. Каждые несколько минут кто-то приходит и получает свой товар.
И это не удивительно! Бесплатная доставка до ПВЗ, невероятно огромный выбор товаров, возможность посмотреть свой заказ и забрать только что-то определенное из него, простота в гарантийном обслуживании - все это привлекает покупателей. А к «черной пятнице» здесь подготовили нормальные скидки 10%, 20%, 35% и 50%. Определенно стоит сюда заглянуть и выбрать товары на скидке (это можно сделать на специальной
Срок проведения: до 1 декабря 2019 г.
Место:
4. Честная «чёрная пятница» от Керхер
Да, скидки здесь на все составляют «всего лишь» 20%. Но, во-первых, это честные скидки от начальной цены, а во-вторых, для техники это считается нормой!
Мойки высокого давления, различные пылесосы, пароочистители, оконные пылесосы, аккумуляторные воздуходувки - и это далеко не весь акционный
Срок действия: с 29 ноября по 2 декабря
Место: Керхер-центр, ул. Московская, 281 (
5 элемент
Во всех магазинах «5 элемент» и в интернет-магазине 5element.by СКИДКИ до 50% на электронику и бытовую технику.
На
Срок действия: до 2 декабря!
Место: все магазины (в том числе интернет) «5 элемент»
6. Mile
Не обошла «черная пятница» стороной и магазины для дома, строительства и ремонта.
В строительном гипермаркете Mile обещают скидки до 50%.
Срок действия акции: 29 ноября, до 23:00.
Место: Mile, ул. Карьерная, 9Б
7. KARI и KARI KIDS
Скидки на взрослую и детскую обувь, доходящие до 70%.
Срок проведения: до 8 декабря
Место:
8. Остров чистоты
Бытовая химия, косметика и парфюмерия, средства личной гигиены, товары для детей и даже продукты питания - все это можно приобрести в магазинах «Остров чистоты».
Срок проведения: до 1 декабря 2019 г.
Место:
9. YVES ROCHER
Для тех, кто ценит натуральную косметику.
Уход за телом и лицом, макияж и парфюмерия сейчас становятся дешевле благодаря скидкам от 25% до 50%.
Срок проведения: до 30 ноября 2019 г.
Место:
Напоминаем, что вы можете делиться информацией о хороших скидках в комментариях!
Хотите добавить скидки своего магазина в эту статью? Пишите на
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2019 21.by