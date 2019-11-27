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Тупой и еще тупее? Посмотрите, как двое рабочих оригинально использовали лестницу

28.11.2019 14:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Представьте, что вы — рабочий, который застрял на высоте. Как будете слезать? Вариантов может быть много, и далеко не все из них безопасны. Но некоторые, кажется, умудряются выбирать худшие из способов. Посмотрите видео и узнайте, как не нужно делать ни в коем случае.

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