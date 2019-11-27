|
Тупой и еще тупее? Посмотрите, как двое рабочих оригинально использовали лестницу
Источник материала: Tut.by
Представьте, что вы — рабочий, который застрял на высоте. Как будете слезать? Вариантов может быть много, и далеко не все из них безопасны. Но некоторые, кажется, умудряются выбирать худшие из способов. Посмотрите видео и узнайте, как не нужно делать ни в коем случае.
Всё самое смешное — в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Так не нужно делать ни в коем случае!
|
Свежие газеты
Архив (Разное)