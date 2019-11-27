В Гродно 69-летний мужчина уснул за рулём и попал в лобовое ДТП

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гродно произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей.

По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария случилась вечером 27 ноября. За рулем автомобиля Citroen находился 69-летний водитель. Он выехал на встречку, где произошло столкновение с Ford под управлением 45-летней женщины.

По имеющейся информации мужчина мог уснуть за рулем.

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

В результате аварии три человека – два водителя и пассажирка Citroen – были доставлены в больницу. После осмотра двух человек отпустили домой, а пассажирку, которая находилась на заднем сидении, госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка.