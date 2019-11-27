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В Гродно 69-летний мужчина уснул за рулём и попал в лобовое ДТП
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гродно произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей.
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По имеющейся информации мужчина мог уснуть за рулем.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
В результате аварии три человека – два водителя и пассажирка Citroen – были доставлены в больницу. После осмотра двух человек отпустили домой, а пассажирку, которая находилась на заднем сидении, госпитализировали.
По факту ДТП проводится проверка.
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Новости Беларуси. В Гродно произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария случилась вечером...
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