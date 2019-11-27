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Александр Лукашенко на встрече с президентом Кыргызстана: «Даже в мелочах мы готовы вас поддерживать»

28.11.2019 14:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ещё до начала саммита ОДКБ в Бишкеке Александр Лукашенко встретился со своим кыргызским коллегой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президенты обсудили совместные проекты и возможность увеличения товарооборота.

Александр Лукашенко на встрече с президентом Кыргызстана: «Даже в мелочах мы готовы вас поддерживать»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Даже в мелочах мы готовы вас поддерживать. Можете в этом не сомневаться. Если что-то надо, вы скажите, если мы можем, обязательно это сделаем. Конечно, под 200 миллионов долларов – это приличный товарооборот между республиками, но мы можем в разы увеличить его. И мы это будем делать.

Вы нисколько не сомневайтесь: мы никогда не будем для вас чужими людьми там, на Западе. Если что-то надо, мы всегда готовы подключиться и при всех равных условиях отдать приоритет Кыргызстану. Мы восстанавливаем то, что было в Советском Союзе, – отношения и товарообмен, и уже восстановили. Нам не надо останавливаться. Надо идти дальше.

Рост протестных движений и массовых беспорядков обсуждали на саммите ОДКБ в Бишкеке

Люди в материале: Александр Лукашенко, Сооронбай Жээнбеков
 
 
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Новости Беларуси. Ещё до начала саммита ОДКБ в Бишкеке Александр Лукашенко встретился со своим кыргызским коллегой, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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