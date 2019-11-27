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Александр Лукашенко на встрече с президентом Кыргызстана: «Даже в мелочах мы готовы вас поддерживать»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ещё до начала саммита ОДКБ в Бишкеке Александр Лукашенко встретился со своим кыргызским коллегой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президенты обсудили совместные проекты и возможность увеличения товарооборота.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы нисколько не сомневайтесь: мы никогда не будем для вас чужими людьми там, на Западе. Если что-то надо, мы всегда готовы подключиться и при всех равных условиях отдать приоритет Кыргызстану. Мы восстанавливаем то, что было в Советском Союзе, – отношения и товарообмен, и уже восстановили. Нам не надо останавливаться. Надо идти дальше.
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Александр Лукашенко на встрече с президентом Кыргызстана: «Даже в мелочах мы готовы вас поддерживать»
Новости Беларуси. Ещё до начала саммита ОДКБ в Бишкеке Александр Лукашенко встретился со своим кыргызским коллегой, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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