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Мужчина долго искал свою собаку, а она упала в лисью нору. Встреча хозяина и питомца вызовет слёзы
Источник материала: СТВ
Владелец собаки не смог сдержать слез, когда после долгих поисков нашел своего питомца .
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Мужчина провел остаток дня в поисках питомца, обыскал территорию, затем к нему присоединились жена и двое детей. Однако безрезультатно.
Фото: Daily Mail
Поиски продолжились и на следующий день – Алан расклеил листовки на дома и постоянно окликал пса.
Прошел еще один день. И мужчина получил звонок от собачника, который сказал, что во время прогулки его пес подозрительно задержался около одной из лисьих нор в лесу. Алан сразу же отправился на это место. С собой от взял несколько игрушек Митци – издал ими звуки, а затем услышал слабый писк в ответ.
Фото: Daily Mail
Началась операция по спасению питомца – несколько часов Алан и несколько прохожих раскапывали нору. И Митци оказался в ней. Воссоединение хозяина и питомца было очень эмоциональным – мужчина обнял собаку и расплакался.
Фото: Daily Mail
Митци появился в доме Алана год назад, после того, как предыдущий питомец скончался от рака.
Первое, что сделал джек-рассел-терьер дома – это съел колбасу. Митци проверил ветеринар – с ним все в порядке. Теперь Алан планирует купить собаке ошейник с навигатором.
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Владелец собаки не смог сдержать слез, когда после долгих поисков нашел своего питомца . По информации Daily Mail, 49-летний Алан повел джек-рассел-терьера Митци на...
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