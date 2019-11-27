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Рост протестных движений и массовых беспорядков обсуждали на саммите ОДКБ в Бишкеке

28.11.2019 14:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Лидеры стран-участниц ОДКБ в Бишкеке обратили внимание на рост протестных движений и массовых беспорядков в том числе даже в благополучных странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рост протестных движений и массовых беспорядков обсуждали на саммите ОДКБ в Бишкеке

Региональные вооруженные конфликты – основной источник политических угроз и развития терроризма, увеличения нелегальной миграции, незаконного транзита оружия. Беспорядки являются одним из инструментов гибридных войн.

Рост протестных движений и массовых беспорядков обсуждали на саммите ОДКБ в Бишкеке

Хотя и открытое военное противостояние остаётся глобальной угрозой. Растёт численность группировки НАТО на западных рубежах ОДКБ, прекращено действие Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Наш Президент обратил внимание, что в противостояние ведущих мировых держав втянут весь мир, который стоит на грани нового витка гонки вооружений.

В Бишкеке состоялись переговоры министров иностранных дел: что обсуждали

Заседание прошло за закрытыми дверями. Обсуждались слишком важные и узкие вопросы. Но журналистам удалось узнать акценты, расставленные нашим Президентом.

Рост протестных движений и массовых беспорядков обсуждали на саммите ОДКБ в Бишкеке

Рост протестных движений и массовых беспорядков обсуждали на саммите ОДКБ в Бишкеке

На саммите белорусский лидер предложил многостороннюю политическую Декларацию ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. Сформировать пояс цифрового добрососедства и установить общие правила в виртуальном пространстве.

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
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Новости Беларуси. Лидеры стран-участниц ОДКБ в Бишкеке обратили внимание на рост протестных движений и массовых беспорядков в том числе даже в благополучных...
 
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