Лукашенко на саммите ОДКБ: «Новая гонка вооружений нам не нужна»

Источник материала: Ежедневник

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Президент Беларуси в столице Кыргызстана Бишкеке принял участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.

Лукашенко в своем выступлении сделал акцент на мирных инициативах и глобальных угрозах безопасности. Глава государства остановился на отдельных аспектах, наиболее актуальных для Беларуси. Он, в частности, высказал озабоченность в связи с глобальным политическим и экономическим противостоянием между ведущими мировыми державами, отметил факторы, способные нанести серьезный урон всей существующей системе международной безопасности.

Президент упомянул о прекращении действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Поэтому Беларусь выступила с предложением принять многостороннюю политическую Декларацию ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. "Видим в этой инициативе возможность восстановления доверия в регионе", - сказал глава государства.

"С учетом горьких уроков истории Беларуси мы также призываем возобновить широкий диалог по вопросам международной безопасности по аналогии с Хельсинкским процессом. Направить его на преодоление существующих противоречий во взаимоотношениях между государствами на общем пространстве в Евро-Атлантике и Евразии", - заявил Лукашенко.

В свою очередь белорусская сторона готова к более детальному их обсуждению в формате ОДКБ. "Тем более сегодня, когда на фоне разрушения механизмов контроля над вооружениями мы фиксируем поэтапное наращивание военных потенциалов, расширение военной инфраструктуры в Европейском регионе. По сути, речь идет об открытой, а главное безосновательной милитаризации западных рубежей зоны ответственности ОДКБ", - подчеркнул белорусский лидер.

За последние годы группировка НАТО, включающая контингент США, в соседних с Беларусью странах выросла в разы. При этом концентрация боевой техники и личного состава происходит в непосредственной близости от границы Беларуси. Кроме того, рядом проводятся крупномасштабные многонациональные учения альянса.

"Новая гонка вооружений нам не нужна", - подчеркнул глава государства.