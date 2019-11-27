В Минске показывают спектакль от авторов KYKY и основателя Свободного театра

Источник материала: KYKY

Сегодня, 28 ноября, в культурном центре «Корпус» покажут спектакль под названием «Левые диссиденты». Авторами пьесы стали Алена Шпак и Андрей Диченко (возможно, вы помните их по текстам для KYKY) , а режиссером – Владимир Щербань, сооснователь Беларуского Свободного театра.

«Левые диссиденты» – это драматургический дебют молодых беларуских авторов. По сюжету пьесы выпускница Могилевского педагогического института Вика во время послевоенной БССР отправляется отрабатывать распределение в маленький поселок. Ее приютила герой Второй Мировой войны Софья Николаевна, детство которой пришлось на оккупацию.

Смысл ее жизни – муж Анатолий, отбывающий срок в Мордовии за хищения с нефтебазы. Софья Николаевна живет письмами от мужа, которые вслух зачитывает Вика (хозяйка не умеет читать). Тем временем в мордовской зоне начинает твориться неладное – обостряется классовая борьба.

«Спектакль без купюр позволяет поразмышлять о многослойности реальности: послевоенная травма нашего народа смешивается, наслаивается и переплетается с травмой лагерной. Конструирование образа врага, внутреннего и внешнего, стравливание людей между собой: даже после Второй мировой войны мир не наступил – война государства с собственными гражданами продолжалась вплоть до развала СССР. Это наше наследие, наша история. Переосмыслив свое прошлое, мы сможем разобраться в настоящем», – объясняют авторы пьесы.

Как попась на «Левых диссидентов»?

Приходите сегодня в «Корпус» (проспект Машерова, 9/8) либо к 18:30, либо к 20:30 – будут два показа. Цена билетов – 20 рублей, купить их можно по ссылке .