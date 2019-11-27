ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске показывают спектакль от авторов KYKY и основателя Свободного театра

28.11.2019 13:55 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Сегодня, 28 ноября, в культурном центре «Корпус» покажут спектакль под названием «Левые диссиденты». Авторами пьесы стали Алена Шпак и Андрей Диченко (возможно, вы помните их по текстам для KYKY) , а режиссером – Владимир Щербань, сооснователь Беларуского Свободного театра.

«Левые диссиденты» – это драматургический дебют молодых беларуских авторов. По сюжету пьесы выпускница Могилевского педагогического института Вика во время послевоенной БССР отправляется отрабатывать распределение в маленький поселок. Ее приютила герой Второй Мировой войны Софья Николаевна, детство которой пришлось на оккупацию.

Смысл ее жизни – муж Анатолий, отбывающий срок в Мордовии за хищения с нефтебазы. Софья Николаевна живет письмами от мужа, которые вслух зачитывает Вика (хозяйка не умеет читать). Тем временем в мордовской зоне начинает твориться неладное – обостряется классовая борьба.

«Спектакль без купюр позволяет поразмышлять о многослойности реальности: послевоенная травма нашего народа смешивается, наслаивается и переплетается с травмой лагерной. Конструирование образа врага, внутреннего и внешнего, стравливание людей между собой: даже после Второй мировой войны мир не наступил – война государства с собственными гражданами продолжалась вплоть до развала СССР. Это наше наследие, наша история. Переосмыслив свое прошлое, мы сможем разобраться в настоящем», – объясняют авторы пьесы.

Как попась на «Левых диссидентов»?

Приходите сегодня в «Корпус» (проспект Машерова, 9/8) либо к 18:30, либо к 20:30 – будут два показа. Цена билетов – 20 рублей, купить их можно по ссылке.

 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 28 ноября, в культурном центре «Корпус» покажут спектакль под названием «Левые диссиденты». Авторами пьесы стали Алена Шпак и Андрей Диченко (возможно, вы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дело пахнет керосином... Все валюты подорожали на бирже уже шестой раз подряд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
28.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика