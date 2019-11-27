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Байнет о проекте Канопацкой: ...и мавзолей на площади Независимости

28.11.2019 14:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Самая обсуждаемая тема в сети — законопроект о гарантиях для экс-главы Беларуси.


Его разработала депутат Анна Канопацкая. Она предлагает обеспечить экс-президенту Беларуси пожизненную охрану, медобслуживание, пенсию в размере 75% от зарплаты президента, возможность пользоваться правительственной связью и иметь штат помощников. Кроме того, экс-президенту оставят одну из резиденций.

По мнению Канопацкой, бывший президент должен обладать неприкосновенностью, а после его смерти членам его семьи следует выплачивать ежемесячное пособие, равное десятикратному размеру социальной пенсии.

На дискуссионной площадке talks.by многие пользователи выступили против законопроекта.

«Десятикратное пособие просто потому, что ты Коля? Круто. Впрочем, за народные деньги чего не предложишь?» — возмущаются на форуме. 

«Я работаю, а какому-то Вите все бесплатно: спецпайки, спецобслуживание в больничке, охрана, водитель?»

«По этому закону бывший президент должен быть причислен к святым, а вся его семья содержаться пожизненно за счёт государства, а потом мавзолей на Площади Независимости».

«То есть до 100 лет он и его семья будут жить за счет налогов всей страны! Он будет мочить ноги в Дубае, а пенсионеры будут выходить на пенсию в 70 лет!»

Один из участников дискуссии предлагает предоставить экс-президенту такие же гарантии, как и обычному гражданину:  «Пусть посмотрит, как жить, как все. Что он сделал за своё президентство для людей — тем пусть и пользуется».

Его поддержали: «Для чего это все? У нас в государстве все равны. Тем более охрану. Чего ему бояться: за него голосуют 98%:). Социальную квартиру выделить, если, конечно, нуждается в улучшении, и пенсию среднюю по стране».

Некоторые обращают внимание на гарантию неприкосновенности экс-президенту:

«Пусть живет себе неприкосновенно со всей своей семьей и арбузницами у себя на малой родине с пенсиями по пяццот (и то много, но вроде ж президентом был, мы не кровожадные».

«Доход, страховка, транспорт, резиденция — это ладно. Такое есть много где. А вот невозможность привлечения к ответственности — это категорически нет. После утери статуса главы страны человек теряет и неприкосновенность, становится одним из нас, и должен нести ответственность наравне с нами. Особенно за то, что он делал во время президентства».

На форуме сомневаются, что в Беларуси президент может добровольно уйти в отставку:

«А что, уходить собрался куда-то? Я сомневаюсь, что у нас может произойти добровольная отставка хотя бы по примеру Казахстана, где местный царь потиху от дел отходит и уже номинально не управляет страной».

Один из форумчан полагает, что эти гарантии могут способствовать смене власти в стране: 

«Будучи президентом, он не нуждается в таком законе. Из этого следует: не хочешь проблем — будь президентом, даже если уже и надоело. А тут тебе гарантируют: иди, отдыхай, не тронем, только иди отдыхай. Какой вариант лучше: ещё 10 лет сосуда счастья или забыть этого деятеля на охраняемой даче с обеспечением и нормально жить дальше?»

Некоторые высказывают опасения, что на обеспечение гарантий, предложенных Канопацкой для экс-президента, в нашем бюджете не хватит денег:

«А если президенты будут меняться каждые 5 лет? Беларусь разорится на их содержании. Дом и госохранники — это норм. Но не надо перегибать».

«История знает, как все оборачивается, когда принимаются любые прижизненные привилегии. Самую высокую оценку даст народ в зависимости от того, каким окажется его благосостояние после ухода властителя».
 
 
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Самая обсуждаемая тема в сети — законопроект о гарантиях для экс-главы Беларуси.
 
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