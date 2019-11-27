Стагнация! Всемирный банк резко ухудшил прогноз роста экономики Беларуси

Интерфакс . Материалы ВБ были представлены на пресс-конференции в Минске в четверг, передает





Пересмотр прогноза осуществлен "на фоне ожидаемого ухудшения внешних условий, ограниченных возможностей для стимулирования спроса, а также неопределенностью в отношении белорусско-российских переговоров по вопросам дальнейшей экономической интеграции и оказания двусторонней финансовой поддержки".





Как отметил на пресс-конференции экономист ВБ Кирилл Гайдук, прогноз банка в середине года основывался на предположении о том, что "будет какая-либо компенсация, скажем, в районе 50% от потенциальных потерь Беларуси от налогового маневра".





"Сейчас мы видим, что пока ситуация очень неопределенная, поэтому наш прогноз построен на том, что компенсации пока не предвидится", - добавил он.





Гайдук также предположил, что при возможности более благоприятных условий для заимствований на внешних рынках, "возможен какой-то позитивный импульс для роста" экономики Беларуси.





"Но, опять же, это не будет какой-то скачок, который позволит выйти на темпы роста свыше 2% в год в реальном выражении", - подчеркнул он.





При этом во Всемирном банке считают, что ключом к снижению уязвимостей и повышению потенциала роста экономики Беларуси является проведение структурных реформ.



говорится в обзоре ВБ. "Одним из важных приоритетов является повышение конкурентоспособности и диверсификация экспорта посредством улучшения регуляторной среды и операционной реструктуризации предприятий, в особенности в госсекторе, где производительность ниже, чем в частном", -в обзоре ВБ.

Как отмечают в ВБ, недавно принятые меры по стимулированию развития частного сектора могут сработать не в полной мере, если не будут сделаны более значимые шаги в отношении реструктуризации госпредприятий для повышения эффективности распределения ресурсов и снижения фискальных рисков.

"Для смягчения социальных последствий необходимо усиление системы социальной защиты в части поддержки безработных и улучшения таргетирования действующих программ социальной защиты уязвимых групп", - подчеркивают экономисты банка.

В ВБ также отметили проблему кредитования частного сектора, которое до сих пор не восстановилось до уровня, наблюдаемого до рецессии 2015-2016 годов.

В банке сослались на проведенное обследование состояния деловой среды и показателей работы предприятий (BEEPS), в рамках которого были собраны мнения, в том числе и о доступе к финансированию.

"Результаты опроса показывают, что доступ к финансам является препятствием на пути более динамичного расширения частного сектора. Вместе с тем, улучшения могут быть связаны с более комплексными шагами по улучшению возможностей кредитования в экономике", - добавили в ВБ.





Рост ВВП Беларуси в январе-октябре 2019 года составил 1,1%. Однако власти в целевом проекте макропрогноза на 2019 год ожидают роста ВВП на уровне 4%.





Всемирный банк в октябре понизил свой предыдущий прогноз роста экономики Беларуси в 2019 году до 1,5% с 1,8%, МВФ - также до 1,5% с 1,8%. По оценке ЕАБР, ВВП страны в текущем году вырастет на 1,2%.





МВФ в октябрьском WEO прогнозирует, что динамика роста ВВП Беларуси в 2020 году упадет до 0,3%.



