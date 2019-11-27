Дело пахнет керосином... Все валюты подорожали на бирже уже шестой раз подряд

Если вчера белорусский рубль девальвировался к валютной корзине на 1,21%, то сегодня он подешевел всего на 0,67%. Но и это очень много. Так, например, за период с августа по октябрь среднее изменение стоимости валютной корзины составило 0,02% в день.





С начала ноября значение валютной корзины выросло на 2,55%. Это максимальное значение за 230 дней (почти 8 месяцев).





Доллар подорожал уже восьмой раз подряд. Сегодня на Белорусской валютно-фондовой бирже его курс улетел вверх на 0,0178 BYN до 2,1135 BYN/USD — максимума за 232 дня.





С начала ноября курс американской валюты вырос уже на 0,0618 BYN.





Курс евро вырос уже десятый(!) раз подряд. Если за первые семь дней этого тренда на укрепление европейская валюта подорожала на 0,0115 BYN, то за последние три дня её курс взметнулся на 0,0595 BYN.





По итогам сегодняшних торгов евро подорожал на 0,0180 BYN до 2,3286 BYN/EUR и оказался на максимуме за 168 дней.





Курс российского рубля поднялся на 0,0180 BYN до 3,2984 BYN/100 RUB. Российский рубль дорожает уже шестой раз подряд.





RUB с начала ноября укрепился уже на 0,0839 BYN и оказался на максимуме за 594(!) дня.





Центробанк России

Российский рубль тоже девальвируется, но гораздо слабее белорусского рубля. Так, официальный курс доллара Банка России на завтра вырос всего на 13 копеек до 64,1005 российских рублей. Официальный курс евро поднялся тоже на 13 копеек до 70,5747 российских рублей.