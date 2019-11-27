﻿ Дело пахнет керосином... Все валюты подорожали на бирже уже шестой раз подряд. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дело пахнет керосином... Все валюты подорожали на бирже уже шестой раз подряд

28.11.2019 13:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На бирже 28 ноября опять было жарко: российский рубль взлетел до максимума почти за 20 месяцев. Доллар оказался на максимуме за 7,5 месяца, а евро подорожал до максимального значения почти за полгода.

Если вчера белорусский рубль девальвировался к валютной корзине на 1,21%, то сегодня он подешевел всего на 0,67%. Но и это очень много. Так, например, за период с августа по октябрь среднее изменение стоимости валютной корзины составило 0,02% в день.

С начала ноября значение валютной корзины выросло на 2,55%. Это максимальное значение за 230 дней (почти 8 месяцев).

Доллар подорожал уже восьмой раз подряд. Сегодня на Белорусской валютно-фондовой бирже его курс улетел вверх на 0,0178 BYN до 2,1135 BYN/USD — максимума за 232 дня.

С начала ноября курс американской валюты вырос уже на 0,0618 BYN.

Курс евро вырос уже десятый(!) раз подряд. Если за первые семь дней этого тренда на укрепление европейская валюта подорожала на 0,0115 BYN, то за последние три дня её курс взметнулся на 0,0595 BYN.

По итогам сегодняшних торгов евро подорожал на 0,0180 BYN до 2,3286 BYN/EUR и оказался на максимуме за 168 дней.

Курс российского рубля поднялся на 0,0180 BYN до 3,2984 BYN/100 RUB. Российский рубль дорожает уже шестой раз подряд.

RUB с начала ноября укрепился уже на 0,0839 BYN и оказался на максимуме за 594(!) дня.

Центробанк России

Российский рубль тоже девальвируется, но гораздо слабее белорусского рубля. Так, официальный курс доллара Банка России на завтра вырос всего на 13 копеек до 64,1005 российских рублей. Официальный курс евро поднялся тоже на 13 копеек до 70,5747 российских рублей.
 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На бирже 28 ноября опять было жарко: российский рубль взлетел до максимума почти за 20 месяцев. Доллар оказался на максимуме за 7,5 месяца, а евро подорожал до...
 
Новости дня
Новости разные
 
Отличились не только китайцы: знакомимся с новинками автосалона в Гуанчжоу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
28.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика