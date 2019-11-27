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Мечислав Гриб о проекте Канопацкой: То ли это проект с подтекстом, то ли подхалимский

28.11.2019 13:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Законопроект Анны Канопацкой "О гарантиях президенту Республики Беларусь, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи" вызвал бурю эмоций в демократическом сообществе.

Мечислав Гриб о проекте Канопацкой: То ли это проект с подтекстом, то ли подхалимский
Депутат, которая не переизбрана в новый состав Палаты, предлагает ряд гарантий для бывшего президента. Это: 

- неприкосновенность, в соответствии с которой бывший президент «не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за деяния, совершенные им в период исполнения полномочий президента Республики Беларусь»; 

- пожизненная охрана; 

- медобслуживание ему и членам его семьи уровня действующего президента; 

- денежное содержание (75% от зарплаты президента); 

- одна из резиденций в пожизненное пользование; 

- правительственная связь; 

- аппарат помощников с оплатой их труда из средств бюджета; 

- после смерти экс-президента члены его семьи получают пенсию по утрате кормильца и медицинское обслуживание существующего уровня и служебный транспорт в течение пяти лет.

В законопроекте не указана фамилия Лукашенко, но речь идет как раз о нем: Лукашенко является первым и единственным президентом Беларуси с момента введения этого поста.

Нужны ли бывшему президенту гарантии? Если нужны, то какие? «Белорусский партизан» узнал мнение председателя Верховного Совета 12 созыва Мечислава Гриба.

- Мне кажется, автор чрезмерно пытается восхвалить бывшего президента: и резиденцию дать, и офис дать, и обслугу дать, и транспорт дать, а после его смерти еще и выплачивать компенсацию его ближайшим родственникам. 

В свое время мы на заседании президиума Верховного Совета принимали решение об обеспечении председателей Верховного Совета (в то время это была высшее государственное лицо – руководитель государства) – у нас было в десятки раз скромнее, чем предлагает Канопацкая.

- Что получали председатели Верховного Совета?

- Предлагалось дать пенсию в размере 75% зарплаты, медицинское обеспечение – в принципе и все. Руководителю государства нужно давать возможности дожить свой век: дать соответствующую пенсию, дать жилье (если есть возможность – выделить дачу, но не обязательно целую резиденцию), дать возможность обратиться в Управление делами и Совет министров, чтобы ему обеспечили транспорт, можно дать одного помощника – и хватит.

- Как вы можете охарактеризовать проект Анны Канопацкой?

- Долго думал, но так и не смог придумать ему название: то ли проект с подтекстом, чтобы кого-то за что-то укусить, то ли подхалимский проект, чтобы подлизаться к действующему руководителю, - дурость, если коротко.

- Выполним ли законопроект в нынешних политических условиях?

- Конечно, выполнить все условия для одного человека (сегодня в живых остались три руководителя государства) – для государства не составляет больших проблем, это мелочи. Но я считаю, что это не нужно.

- Но вас со Станиславом Шушкевичем вряд ли запишут в бывшие президенты.

- Нет, ни эта власть, ни этот парламент не запишет ни меня, ни Станислава Шушкевича, ни Семена Шарецкого, который сейчас живет в США. Если нас даже не включили в список лиц, которые имеют особые заслуги перед Беларусью. Хотя Кебич имеет такой статус. 

Статус людей, которые имеют особые заслуги перед страной, можно было бы приравнять к бывшему президенту, и бывших руководителей государства. Их же немного осталось: Кебич, Соколов. Дементей, Поляков умерли уже. 

- Что за статус такой – за особые заслуги перед страной?

- До 1997 года мы получали пенсии, пользовались медицинскими услугами в соответствии с решением президиума Верховного Совета Республики Беларусь: и я, и Шушкевич, и Таразевич, и председатели Совета министров в отставке, за исключением бывших руководителей коммунистической партии. 

Чтобы нас поделить, Лукашенко в 1997 году издал указ о статусе особых заслуг перед Республикой Беларусь, обладателями которых стали руководители Верховного Совета, Совмина, и ЦК. 

В этот список вошли Дементей, Поляков, Кебич, Аксенов, Соколов, возможно, еще кто-то; им назначалась пенсия в размере 75% от зарплаты, медицинское обслуживание, лекарства, путевки на отдых – никаких дач, никаких коттеджей. 

Он нас поделил: одним дал статус, а у нас, по его мнению, нет никаких заслуг перед Республикой Беларусь. Кто выступал против власти, того не оказалось в списке, а кто молчал или поддержал власть, оказались в списке, имеющих особые заслуги.
 
 
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Законопроект Анны Канопацкой "О гарантиях президенту Республики Беларусь, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи" вызвал бурю эмоций в...
 
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