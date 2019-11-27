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Стали известны имена победителей международного фестиваля-конкурса Выбор года 2019 в Беларуси

28.11.2019 14:02 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Стали известны имена победителей международного фестиваля-конкурса Выбор года 2019 в Беларуси
Стали известны имена победителей международного фестиваля-конкурса «Выбор года 2019»

Уже 18 лет методика определения победителей остается неизменной во всех странах проведения. Профессиональные маркетинговые исследования предпочтений разных групп потребителей – вот что становится основанием для получения золотой медали «Выбор года». Профессиональный поход к проведению опросов позволяет учесть пол, возраст, место проживания респондента и т.д. Неотъемлемой частью исследований является независимая аудиторская проверка результатов. На сегодняшний день «Выбор года» - это единственный конкурс в Беларуси, который проводит такой аудит.

Яркие победы, 2 пары известных ведущих, специальный номер-открытие, выступление Navi Band, Meriem, красивые гости, изысканные блюда, грандиозное пиротехническое шоу и неизменно высокий уровень проведения мероприятия – это все о «Выбор года 2019».

 
 
Ссылка на источник 24
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21 ноября 2019 года состоялась 18-ая церемония награждения победителей Выбор года .
 
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