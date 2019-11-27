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Афиша мероприятий на выходные 30 ноября-1 декабря

28.11.2019 14:24 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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30 ноября (суббота)

Видомлянский СДК – детская дискотека, начало в 19.00;

Каленковичский СДК – вечер отдыха «Капусныя вячоркі», начало в 18.00;

Каменюкский СЦРиК – тематическая дискотека «Остановим СПИД», начало в 22.00;

Новоселковский СДК – дискотека, начало в 21.00;

Пограничный СДК – детская дискотека «Юмор и смех – в жизни успех», начало в 16.00.

1 декабря (воскресенье)

Каменецкий РДК – вечер отдыха «Мы за чаем не скучаем», начало в 14.00; вход – 2 руб.;

Пелищенский СЦКиД – игровая программа «Что? Где? Когда?», начало в 14.00;

Каленковичский СДК – информационный час «Остановить СПИД – спасти человечество», начало в 15.00.

 

 

 
 
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30 ноября (суббота) Видомлянский СДК – детская дискотека, начало в 19.00; Каленковичский СДК – вечер Сообщение Афиша мероприятий на выходные 30 ноября-1 декабря...
 
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