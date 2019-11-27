Источник материала: Новости Волковыска

Немецкие ученые рассказали о дозе алкоголя и количестве пива и вина, которое будет наносить минимальный вред здоровью мужчин и женщин.

По словам специалистов, женщинам следует ограничить ежедневное употребление алкоголя до 12 граммов, тогда как мужчинам можно выпивать до 24 граммов. Отличается в зависимости от пола и показатель суточной нормы спиртного.

Другими словами, если женщина хочет выпить и при этом не нанести вред своему организму, то она может позволить себе 0,3 литра пива или бокал вина в день. Для мужчин суточный максимум – 0,6 л пива и два бокала вина соответственно.

В целом специалисты порекомендовали пить алкогольные напитки не чаще, чем два дня в неделю. И подчеркнули: идеальным выходом был бы полный отказ от спиртного, так как тот ухудшает усвоение организмом витаминов и питательных веществ в организме. Что приводит к развитию многочисленных заболеваний. Кроме того, повышается риск развития рака.