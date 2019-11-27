Источник материала: Новости Волковыска

Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола в течение ближайших 18 месяцев в пользу своего сына Чарльза. Об этом сообщает The Sun.

С 2016 года помощники Елизаветы II постепенно сокращают количество посещаемых ею мероприятий, распределяя их между сыновьями и внуками. Если три года назад королева появлялась на 332 мероприятиях, то уже в прошлом их было 283. Принц Чарльз посетил 507 приемов и встреч за год.

О том, что Елизавета II готовится к передаче полномочий сыну, британская пресса писала еще в 2013 году. Тогда журналисты обратили внимание на то, что принц Чарльз впервые за 17 лет присутствовал на тронной речи королевы во время открытия сессии британского парламента.

Слухи подогревались состоянием здоровья монаршей особы. Весной того же года королева была госпитализирована из-за воспаления желудочно-кишечного тракта и была вынуждена отменить ряд мероприятий по состоянию здоровья.

По словам собеседника газеты, отречение королевы может быть приурочено к ее 95-му дню рождения.

Елизавета II является королевой с 1952 года. Дольше нее Великобританией (ранее Англией) не правил ни один монарх.