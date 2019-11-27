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В Могилёве из школы эвакуировали более 500 человек из-за короткого замыкания
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Могилеве из-за короткого замыкания эвакуировали почти 500 учеников школы.
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По приезду подразделений МЧС уже проводилась эвакуация учеников и персонала, задымления и горения не было.
Фото: МЧС
В школе в момент ЧП находились 559 человек, среди которых 497 учеников и 62 человека персонала. Все эвакуировались самостоятельно.
Автоматическая пожарная сигнализация сработала из-за короткого замыкания (без последующего горения) в светильнике на потолке одного из кабинетов.
Фото: МЧС
Никто не пострадал.
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Новости Беларуси. В Могилеве из-за короткого замыкания эвакуировали почти 500 учеников школы. По информации МЧС, сообщение о сработке сигнализации и запахе дыма в...
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