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Правительство определило неблагоприятные для производства сельхозпродукции районы
28.11.2019 15:16 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В Беларуси определен перечень районов, относящихся к неблагоприятным для производства сельскохозяйственной продукции, на 2020-2024 гг. Соответствующее решение закреплено постановлением Совмина от 27 ноября 2019 г. № 800.
В указанный перечень внесено 66 районов республики. Так, в Гродненской области для производства сельхозпродукции неблагоприятны 3 района, в Брестской – 5, в Минской – 7, в Могилевской – 13, в Витебской – 18 и в Гомельской –20, сообщает пресс-служба правительства.
Уточняется, что, согласно Положению о порядке отнесения районов к неблагоприятным для производства сельхозпродукции, утвержденному постановлением правительства от 15 августа 2014 г. №796, неблагоприятным для производства сельхозпродукции признается район, на территории которого в связи с природно-климатическими, почвенными, экологическими и социально-экономическими показателями (факторами) организация высокорентабельного производства не представляется возможной.
Критериями отнесения районов к неблагоприятным являются:
Формирование перечня районов, относящихся к неблагоприятным для производства сельхозпродукции, осуществляется один раз в пять лет.
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В Беларуси определен перечень районов, относящихся к неблагоприятным для производства сельскохозяйственной продукции, на 2020-2024 гг. Соответствующее решение...
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