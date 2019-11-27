Правительство определило неблагоприятные для производства сельхозпродукции районы

Источник материала: Ежедневник

В Беларуси определен перечень районов, относящихся к неблагоприятным для производства сельскохозяйственной продукции, на 2020-2024 гг. Соответствующее решение закреплено постановлением Совмина от 27 ноября 2019 г. № 800.

В указанный перечень внесено 66 районов республики. Так, в Гродненской области для производства сельхозпродукции неблагоприятны 3 района, в Брестской – 5, в Минской – 7, в Могилевской – 13, в Витебской – 18 и в Гомельской –20, сообщает пресс-служба правительства.

Уточняется, что, согласно Положению о порядке отнесения районов к неблагоприятным для производства сельхозпродукции, утвержденному постановлением правительства от 15 августа 2014 г. №796, неблагоприятным для производства сельхозпродукции признается район, на территории которого в связи с природно-климатическими, почвенными, экологическими и социально-экономическими показателями (факторами) организация высокорентабельного производства не представляется возможной.

Критериями отнесения районов к неблагоприятным являются:

балл кадастровой оценки сельскохозяйственных земель сельскохозяйственного назначения;

удельный вес сельскохозяйственных земель, загрязненных радионуклидами цезия-137 и стронция-90 с уровнем их содержания от 1 Ки/кв. км и выше и 0,15 Ки/кв. км и выше соответственно, в общей площади сельскохозяйственных земель сельскохозяйственного назначения за отчетный период;

удельный вес населения в трудоспособном возрасте в общей численности населения, проживающего на территории района;

уровень зарегистрированной безработицы за последний отчетный год.

Формирование перечня районов, относящихся к неблагоприятным для производства сельхозпродукции, осуществляется один раз в пять лет.