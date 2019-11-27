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Автопарк полиции Дубая пополнится пикапом Tesla Cybertruck
Источник материала: Tut.by
Еще не появившийся в продаже
Что касается автомобилей, то дорожная полиция Дубая экипирована, что называется, дорого-богато. В распоряжении департамента есть практически все мыслимые и немыслимые супер- и гиперкары, включая
Как и в случае с суперкарами, его планируется использовать для патрулирования самых престижных районов Дубая. Там же говорится, что пикап должен пополнить автопарк местной полиции уже в следующем году, хотя это, скорее всего, попытка выдать желаемое за действительное: Tesla пообещала начать выпуск Cybertruck лишь через два года (к этому моменту компания собрала уже более 250 тысяч
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Еще не появившийся в продаже пикап Tesla уже хотят заполучить стражи правопорядка в Дубае, которым давно не привыкать к роскошным, быстрым и экзотическим автомобилям...
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