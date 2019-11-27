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Автопарк полиции Дубая пополнится пикапом Tesla Cybertruck

28.11.2019 15:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Еще не появившийся в продаже пикап Tesla уже хотят заполучить стражи правопорядка в Дубае, которым давно не привыкать к роскошным, быстрым и экзотическим автомобилям в своем гараже.

Фото: Twitter/Dubai Police

Что касается автомобилей, то дорожная полиция Дубая экипирована, что называется, дорого-богато. В распоряжении департамента есть практически все мыслимые и немыслимые супер- и гиперкары, включая Aston Martin One-77, Chevrolet Camaro и Bugatti Veyron, не говоря уже о различных моделях Ferrari, Lamborghini и Mercedes-AMG. У полицейских эмирата имеется даже «кроха» Renault Twizy, а теперь им захотелось что-то из ряда вон! Этим «что-то» должен стать недавно представленный пикап Tesla Cybertruck, изображение которого в полицейской раскраске на своей странице в Twitter опубликовал департамент полиции Дубая.

Как и в случае с суперкарами, его планируется использовать для патрулирования самых престижных районов Дубая. Там же говорится, что пикап должен пополнить автопарк местной полиции уже в следующем году, хотя это, скорее всего, попытка выдать желаемое за действительное: Tesla пообещала начать выпуск Cybertruck лишь через два года (к этому моменту компания собрала уже более 250 тысяч заказов)! В общем, полицейским Дубая придется запастись терпением.

 
 
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Еще не появившийся в продаже пикап Tesla уже хотят заполучить стражи правопорядка в Дубае, которым давно не привыкать к роскошным, быстрым и экзотическим автомобилям...
 
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