Не рассчитал: грузовик провалился в яму в Минске

TUT.BY минчанин Александр. Грузовик дорожных рабочих участвовал в засыпке траншеи в переулке Кузьмы Чорного. На участке между домами 9 и 11 он съехал в яму, рассказалминчанин Александр.





Чтобы поднять машину, использовали кран. По информации очевидцев, скорой и милиции на месте не было.



















