В столичном ТРЦ Palazzo тестируют аэротрубу. Сколько это может стоить и как выглядит полет

Источник материала: Tut.by

На днях в Минске откроется аэродинамическая труба iFly в ТРЦ Palazzo. Сейчас ее тестируют. Посмотрели, как она работает и узнали, сколько может стоить полет.





Сейчас трубу тестируют и готовят к открытию. К середине декабря iFly планирует запустить аттракцион. В стандартный пакет, помимо полета, входит предполетная подготовка.

По информации TUT.BY, две минуты полета обойдутся в 50 рублей. Но окончательно стоимость еще не утверждена, в прайсе будут разные предложения в зависимости от дня полета, возраста посетителей и других моментов.

Попасть в аэротрубу можно будет со второго этажа, а на третьем откроют смотровую площадку. Все желающие смогут наблюдать за полетами новичков и выступлениями профессионалов.

Мы посмотрели, как выглядит тестирование. Пока два человека парят в трубе, за ними наблюдают инструкторы.

Огромные моторы с пропеллерами создают мощный восходящий поток воздуха со скоростью 255 км/час. Он удерживает человека, позволяя свободно двигаться, не соприкасаясь с поверхностью.









Как мы писали раньше, аэродинамическая труба представляет собой вертикальный тоннель из стекла в центре пристроенного зала. Размеры впечатляют: высота полетной части — 16,7 метра, диаметр — 4,3 метра. Производитель оборудования — американская компания IFLY. Отметим, что ближайшая к Минску аэродинамическая труба таких размеров находится в Париже.

Первая аэротруба появилась в Боровой, под Минском, в 2017 году. Но она значительно ниже: шесть метров в высоту.