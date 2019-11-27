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В столичном ТРЦ Palazzo тестируют аэротрубу. Сколько это может стоить и как выглядит полет
Источник материала: Tut.by
На днях в Минске откроется аэродинамическая труба iFly в ТРЦ Palazzo. Сейчас ее тестируют. Посмотрели, как она работает и узнали, сколько может стоить полет.
Сейчас трубу тестируют и готовят к открытию. К середине декабря iFly планирует запустить аттракцион. В стандартный пакет, помимо полета, входит предполетная подготовка.
По информации TUT.BY, две минуты полета обойдутся в 50 рублей. Но окончательно стоимость еще не утверждена, в прайсе будут разные предложения в зависимости от дня полета, возраста посетителей и других моментов.
Попасть в аэротрубу можно будет со второго этажа, а на третьем откроют смотровую площадку. Все желающие смогут наблюдать за полетами новичков и выступлениями профессионалов.
Мы посмотрели, как выглядит тестирование. Пока два человека парят в трубе, за ними наблюдают инструкторы.
Огромные моторы с пропеллерами создают мощный восходящий поток воздуха со скоростью 255 км/час. Он удерживает человека, позволяя свободно двигаться, не соприкасаясь с поверхностью.
Как мы
Первая аэротруба
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Посмотрели, как выглядит полет в аэродинамической трубе, которую установили в Минске.
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