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Полет металлических листов над дорогой попал на видео: все чуть не закончилось трагедией

28.11.2019 15:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Видео о том, как нельзя перевозить габаритный груз, случайно попало в объектив видеорегистратора на дороге в ЮАР. Мужчина залез в открытый кузов автомобиля, чтобы своим весом придержать большие листы металлопрофиля во время езды. Очень быстро выяснилось, что это было плохой идеей. Посмотрите и убедитесь, что так делать нельзя ни в коем случае.

 
 
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