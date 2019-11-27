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Полет металлических листов над дорогой попал на видео: все чуть не закончилось трагедией
Источник материала: Tut.by
Видео о том, как нельзя перевозить габаритный груз, случайно попало в объектив видеорегистратора на дороге в ЮАР. Мужчина залез в открытый кузов автомобиля, чтобы своим весом придержать большие листы металлопрофиля во время езды. Очень быстро выяснилось, что это было плохой идеей. Посмотрите и убедитесь, что так делать нельзя ни в коем случае.
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Видео о том, как нельзя перевозить габаритный груз.
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