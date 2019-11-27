Полет металлических листов над дорогой попал на видео: все чуть не закончилось трагедией

Источник материала: Tut.by

Видео о том, как нельзя перевозить габаритный груз, случайно попало в объектив видеорегистратора на дороге в ЮАР. Мужчина залез в открытый кузов автомобиля, чтобы своим весом придержать большие листы металлопрофиля во время езды. Очень быстро выяснилось, что это было плохой идеей. Посмотрите и убедитесь, что так делать нельзя ни в коем случае.