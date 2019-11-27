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Из-за землетрясения в Албании отменены торжества по случаю Дня государственного флага
Источник материала: СТВ
Новости Албании. Из-за мощного землетрясения, унёсшего десятки жизней, в Албании отменены все торжества по случаю Дня государственного флага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Список погибших продолжает расти. Их число достигло 40 человек.
Почти двое суток сотрудники экстренных служб разбирают завалы в поисках выживших. Работа осложняется мощными афтершоками, которые фиксируются в Адриатическом море. Из-под обломков зданий удалось извлечь около 50 человек. Все они сейчас находятся в больнице. В общей сложности, в результате разрушительного землетрясения пострадали более 650 граждан.
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Новости Албании. Из-за мощного землетрясения, унёсшего десятки жизней, в Албании отменены все торжества по случаю Дня государственного флага, сообщили в программе...
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