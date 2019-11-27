Сколько белорусских врачей рвануло на заработки в Германию и Литву и какие там зарплаты

Источник материала: Tut.by

По данным Минздрава, работать за границу уезжает из Беларуси 190−210 врачей в год. А недавно Министерство здравоохранения Польши рассказало , что сейчас в стране работает 231 врач из Беларуси. FINANCE.TUT.BY отправил запросы в профильные ведомства других европейских стран и поинтересовался, сколько к ним приезжает врачей из Беларуси.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В Федеральной медицинской ассоциации Германии нам сообщили, что по данным на 31 декабря 2018 года в Германии находилось 430 докторов из Беларуси. По сравнению с концом декабря 2017 года эта цифра выросла на 16,5%. Получается, за 2018 год в Германию приехал 61 белорусский врач.

— Мы знаем, что в настоящий момент врачами из них работают 409 человек. Большинство (339) работает в больницах, остальные — в других частных медучреждениях, — рассказали в ассоциации.

По данным немецкого сайта по поиску работы для врачей praktischarzt.de , в прошлом году врачу-специалисту в среднем предлагали зарплату 84 000 евро в год (7000 евро в месяц до вычета налогов).

В соседнюю Литву белорусские врачи едут намного реже. В 2018 году лицензии медицинской практики практикующего врача были выданы двум докторам из Беларуси.

— Одна из них — на право заниматься медицинской практикой в соответствии с профессиональной квалификацией врача, другая — согласно профессиональной квалификации анестезиолога-реаниматолога, — комментирует Нора Рибокене, директор Государственной службы аккредитации здравоохранения при Минздраве Литвы. — В 2018 году лицензия по медицинской практике была выдана двум гражданам Беларуси. Один из них закончил обучение в Литве. Также в 2018 году одному гражданину Беларуси была выдана лицензия на общее медицинское обслуживание.

В ведомстве рассказали, что в сентябре 2019 года средняя зарплата врача в Литве составила 2448 евро до вычета налогов, медсестры — 1229 евро.