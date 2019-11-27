Дмитрий Кудревич, представитель «Лаборатории Касперского» в Беларуси. На пресс-конференции в Об этом сообщил, представитель «Лаборатории Касперского» в Беларуси. На пресс-конференции в Минске 27 ноября «Лаборатория Касперского» поделилась результатами исследований за 2019 год. Исследования касалиcь интернет-активности и кибербезопасности не только взрослых белорусов, но и их детей.





Киберугрозы для пользователей Беларуси

Специалисты «Лаборатории Касперского» проанализировали основные киберугрозы, с которыми пользователи Беларуси столкнулись за последний год (данные на основе срабатывания решений «Лаборатории Касперского» в Беларуси за первые три квартала 2019 года, с января по сентябрь).





Они подчеркнули, что локальными угрозами (распространяются через флешки, съемные жесткие диски и т.д.) в 2019 году был атакован 51% белорусских пользователей (в корпоративном сегменте их доля достигает 41%). Процент пользователей, столкнувшихся с атаками в интернете, составил 42% (13% в корпоративном сегменте).





Кроме того, только решениями «Лаборатории Касперского» было предотвращено 1 652 237 попыток перехода пользователей на фишинговые сайты.





А доля спама в почтовом трафике Беларуси составила 47%.





К тому же, 3% белорусов были атакованы вредоносными программами на мобильных устройствах.





ТОП-3 векторов атак на бизнес:

Человеческий фактор

Вредоносные программы из внешней сети, заразившие устройства и оборудование компании

Целенаправленные атаки





Каждая компания в СНГ за прошлый год столкнулась хотя бы с одним инцидентом в информационной безопасности.

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Человек – самое слабое звено

«С точки зрения информационной безопасности как бизнеса, так и частных пользователей, сегодня наиболее слабым звеном остается сам человек. Зачастую злоумышленникам не приходится ничего взламывать, они прибегают к старой как мир социальной инженерии - в результате люди сами выдают им все нужные данные.





Только по данным нашего опроса, 23% пользователей в Беларуси используют для всех личных интернет-аккаунтов один и тот же пароль. И только треть сотрудников информируют соответствующий департамент о случаях заражения корпоративного устройства» - отметил Дмитрий Кудревич, представитель «Лаборатории Касперского» в Республике Беларусь.





По его мнению, в ближайшие годы ландшафт угроз будет меняться, и рисков для пользователей будет предостаточно. Кибермошенники постоянно осваивают новые платформы и изобретают новые тактики.





«Вот почему мы считаем, что цифровая грамотность для сотрудников и рядовых пользователей важна в той же степени, что и надежное защитное решение», - подчеркнул эксперт.





Беспечность сотрудников угрожает корпоративным данным





Хотя белорусы активно пользуются цифровыми технологиями, в вопросах безопасности они не всегда соблюдают осторожность.





Так, почти половина разрешает приложениям на телефоне доступ к микрофону и камере (47%).





63% предпочитают регистрироваться на сайтах/ в сервисах с помощью аккаунта в социальной сети, а не создавать новую учетную запись.









11% опрошенных признались, что передавали логин и пароль для входа в рабочий аккаунт коллегам, не являющимся представителями службы технической поддержки. И 72% после этого не стали менять пароль на новый.





25% скачивали за последний год нужные для работы приложения или программы с неофициальных ресурсов.





6% использовали корпоративный почтовый адрес для регистрации на сайтах для решения вопросов, не связанных с работой.



Чтобы уберечься от кибератак

Всем сотрудникам необходимо соблюдать четкие политики в области информационной безопасности в компании.





Все финансовые трансферы должны быть под двойным контролем.





Сотрудникам не стоит переходить по подозрительным ссылкам из писем, в соцсетях и мессенджерах.





Пользователям нужно внимательно проверять адрес отправителя в письмах.





Руководителям необходимо организовывать тренинги для сотрудников и повышать цифровую грамотность.





Лучше использовать проверенные решения.





Использовать современное защитное ПО в зависимости от размера бизнеса.





Для противодействия комплексным угрозам и целевым атакам использовать максимально продвинутые решения.





Самые популярные у белорусов интернет-сервисы

По данным опроса «Лаборатории Касперского», наиболее популярными интернет-сервисами у белорусов в 2019 году стали:





услуги онлайн-банкинга (ими пользуются 75% участников опроса),





облака для хранения данных (63%),





бесплатные сервисы с аудио- и видеоконтентом (40% ),





онлайн-игры (37%).





Самые популярные соцсети в Беларуси

Эксперты отметили высокий интерес к социальным сетям.





Самые популярные из них:





«ВКонтакте» (82% отметили, что пользуются ей),





YouTube (79%),





«Одноклассники» (67%),





Instagram (63%)





Facebook (51%).





Кроме того, 73% белорусов отметили, что подписаны на тех или иных блогеров.





Среди мессенджеров первенство удерживает





Viber (97% пользуются именно им).





Помимо этого приложения, белорусы используют чаты:





«ВКонтакте» (76%),





WhatsApp (46%),





Skype (44%)





Telegram (39%).





Детская безопасность в сети

Дети и подростки являются активными пользователями сети. Так, по данным опроса «Лаборатории Касперского», у 57% белорусских детей в возрасте 7-9 лет уже есть собственный смартфон или планшет. К 15-18 годам эта цифра вырастает до 97%.





23% детей в возрасте 7-18 лет проводят с гаджетом почти все свободное время, при этом 30% родителей признались, что никак не контролируют и не ограничивают продолжительность использования ребёнком гаджетов.





43% детей получали приглашения дружить от незнакомых людей





74% родителей отметили, что их дети пользуются теми или иными социальными сетями. При этом, почти 30% школьников знакомились в них с новыми людьми.





43% детей в возрасте 7-18 лет приходили приглашения дружить от незнакомых людей. В 12% случаев им приходили предложения дружить от незнакомых взрослых.





«Важно помогать ребенку разобраться с тем, как устроена сеть, и предупредить его о том, с какими угрозами он может столкнуться, - например, потерей личных данных из-за вируса. Чтобы помочь детям осваивать цифровой мир безопасно, мы рекомендуем воспользоваться преимуществами решений для родительского контроля, которые не только помогут оградить ребенка от ненадлежащего контента, но и позволят родителям узнать, что с ним происходит в сети. А чтобы вовремя распознать угрозу, стоит обратить внимание на различные образовательные проекты, у нас это, например, kids.kaspersky.ru», - отметил Константин Игнатьев, эксперт «Лаборатории Касперского» по детской безопасности в интернете.





Что беспокоит родителей

В числе негативных последствий неконтролируемого использования сети детьми родители назвали:





чрезмерное увлечение онлайн-играми и игровую зависимость (17%),





просмотр материалов для взрослых (17%),





совершение нежелательных покупок онлайн и подписки на платные сервисы (15%),





кражу паролей либо аккаунтов в социальных сетях или играх (6%),





потерю личных данных из-за вирусов (5%).





«При разумном и грамотном использовании интернет способствует развитию ребенка, помогая ему учиться и общаться со сверстниками, но без должного контроля может стать источником различных угроз. В этой связи важно информировать детей и их родителей об опасности стать жертвой в цифровом пространстве и прививать им навыки безопасного пользования интернет-инструментами, - отметил Дмитрий Шилин, старший координатор по защите детства в ЮНИСЕФ в Республике Беларусь.





По его словам, в 2019 году Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) представил данные анонимного опроса среди 170 тысяч подростков из десятков стран мира. Более трети из них отметили, что подвергались травле в интернете.





ЮНИСЕФ в Беларуси уделяет большое внимание вопросу безопасности ребенка в киберпространстве. В партнерстве с МВД был создан и запущен в ноябре 2019 года специализированный интернет-сайт, который информирует детей об угрозах в интернете и прививает им навыки безопасного пользования.